Хони: «Надеюсь, Иммобиле сможет выиграть „Золотую бутсу“»

Полузащитник «Лацио» Хони в интервью изданию Marca высказался о партнере по команде – форварде Чиро Иммобиле. На данный момент Иммобиле занимает первое место в бомбардирской гонке Серии А, на его счету 25 голов.
Чиро – зверь, не только из-за голов, которые он забивает, но прежде всего, потому что он много работает на команду. Он много бегает во время матчей и поддерживает партнеров по команде вне поля. Я действительно надеюсь, что он сможет выиграть «Золотую бутсу».
Отметим, что, забив 25 голов в 21 матче Серии А, Иммобиле показал лучший результат в чемпионате с 1959 года.
1) Желать Иммобиле забивать больше, чтобы он забил больше Роналду.
2) Желать Иммобиле забивать меньше, чтобы он забил меньше Месси.
Тяжёлая дилемма.
1) Желать Иммобиле забивать больше, чтобы он забил больше Роналду.
2) Желать Иммобиле забивать меньше, чтобы он забил меньше Месси.
Тяжёлая дилемма.