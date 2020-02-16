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Хони: «Надеюсь, Иммобиле сможет выиграть „Золотую бутсу“»

сегодня, 11:31

Полузащитник «Лацио» Хони в интервью изданию Marca высказался о партнере по команде – форварде Чиро Иммобиле. На данный момент Иммобиле занимает первое место в бомбардирской гонке Серии А, на его счету 25 голов.

Чиро – зверь, не только из-за голов, которые он забивает, но прежде всего, потому что он много работает на команду. Он много бегает во время матчей и поддерживает партнеров по команде вне поля. Я действительно надеюсь, что он сможет выиграть «Золотую бутсу».  

Отметим, что, забив 25 голов в 21 матче Серии А, Иммобиле показал лучший результат в чемпионате с 1959 года.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:44
Удачи Чиро и Лацио!!
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 12:02
У персофанов Месси зачётная такая вилка:
1) Желать Иммобиле забивать больше, чтобы он забил больше Роналду.
2) Желать Иммобиле забивать меньше, чтобы он забил меньше Месси.

Тяжёлая дилемма.
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