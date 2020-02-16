Эллардайс: «Думаю, что „Ювентус“ сможет переманить Гвардиолу»

Английский тренер считает, что наставник «Манчестер Сити» готов к работе в «Ювентусе».

Думаю, что «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу. Все были удивлены, когда он покидал «Барселону».

После Гвардиола решил, что «Бавария» будет его новым клубом. Затем он возглавил «Манчестер Сити», где провёл несколько замечательных лет. Италия для него — ещё один вызов.