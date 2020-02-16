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Эллардайс: «Думаю, что „Ювентус“ сможет переманить Гвардиолу»

сегодня, 10:52

Английский тренер Сэм Эллардайс считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к работе в «Ювентусе».

Думаю, что «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу. Все были удивлены, когда он покидал «Барселону». 

После Гвардиола решил, что «Бавария» будет его новым клубом. Затем он возглавил «Манчестер Сити», где провёл несколько замечательных лет. Италия для него — ещё один вызов.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил Agamaga
сегодня в 13:59
А восхищаемый вами Жозе и самым богатым клубом мира МЮ оказался в опе, почему? Или с Челси он оказался Мега крутым? С Порту выстрелил, но в том году даже Монако оказался в финале.
Где это я восхищался Мавром? Не по адресу...
Лысый МЮ с таким составом вообще в Чемпионшип торжественно вывел бы
"У Баварии когда был супер состав?" - ты это серьезно?
juvenale
juvenale ответил Agamaga
сегодня в 13:26
Шарлатаны в Турине сидят, поэтому в Европе ни о чём. У Баварии когда был супер состав? В их составе когда последний раз был обладатель золотого мяча или золотой бутсы? По позициям перечисли мне, кто там супер?
хахаха левандовски нойер алаба рибери кимих алькантара и тд
juvenale
juvenale ответил Agamaga
сегодня в 13:25
Монако с Порту тоже выходили в финалы с посредственными игроками.
монако и порту выходили в два финала лч за три года)))при этом выбивали топовых Барселоналону и реал хахах
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 13:23
Да ладно вам
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил explay-
сегодня в 13:21
Надеюсь Пеп не пойдёт в юве. Лучше уж интер или милан.
    Князь никогда не сдаётся
    Князь никогда не сдаётся ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 13:20
    Юве выйграет лч в 30 веке
      Князь никогда не сдаётся
      Князь никогда не сдаётся ответил Agamaga
      сегодня в 13:19
      Монако с Порту тоже выходили в финалы с посредственными игроками.
      Ну так разве это не достижение? Об этом и идёт речь, аха-ха)
      А бурса с миллиардным составом ноль без Эвребе, Чакира и Айтекина. А Пеп без лояльных судей всегда сидит в луже)))
      Agamaga
      Agamaga ответил juvenale
      сегодня в 13:08
      Монако с Порту тоже выходили в финалы с посредственными игроками.
      Agamaga
      Agamaga ответил juvenale
      сегодня в 13:07
      Шарлатаны в Турине сидят, поэтому в Европе ни о чём. У Баварии когда был супер состав? В их составе когда последний раз был обладатель золотого мяча или золотой бутсы? По позициям перечисли мне, кто там супер?
      773sergeytank
      773sergeytank ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 12:42
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответил 773sergeytank
        сегодня в 12:40
        Юве выйграет лч в 30 веке
        773sergeytank
        773sergeytank ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 12:30
        Нас рать на сериал, нужна ЛЧ, а без вашего словенца не видать нам её.
        juvenale
        juvenale ответил Agamaga
        сегодня в 12:28
        Молитесь, чтоб Хосеп оказался в Турине, именно он способен выиграть ЛЧ для зебры. Его команды всегда показывают сумасшедший атакующий футбол. Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.
        Аллегри с двумя разными составами вышел в два финала лч за 3 года...+ его составы даже в 10ке в Европе не были по стоимости
        juvenale
        juvenale ответил Agamaga
        сегодня в 12:26
        Молитесь, чтоб Хосеп оказался в Турине, именно он способен выиграть ЛЧ для зебры. Его команды всегда показывают сумасшедший атакующий футбол. Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.
        что выиграл шарлатан после каталонцев в Европе, с супер составами Баварии и мс?да и с каталонцами титула с эвреббе не должно было быть...ту команду тащили праймовые хави-иньеста-месси
        explay-
        explay-
        сегодня в 12:12
        Надеюсь Пеп не пойдёт в юве. Лучше уж интер или милан.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 12:11
        Юве и без тренера выйграет сериал судьями
        Князь никогда не сдаётся
        Князь никогда не сдаётся ответил Agamaga
        сегодня в 12:02
        Это дешёвые отмазки. Турин итак повязан с грязными судьями сериала. Барса Гвардиолы заслуженно занимает место в истории футбола сколько бы вы не язвили, его МС поставил рекорд по набранным очкам в чемпионате, для победы в ЛЧ без везения никак. К слову, Реал который не способен обойти полуживой Каталонский коллектив умудряются выиграть 3 раза подряд ЛЧ. Ливерпуль разве не заслуженно выиграл? Да тебя слушать все купленные, везде судьи помогли.
          Agamaga
          Agamaga ответил Князь никогда не сдаётся
          сегодня в 11:55
          Это дешёвые отмазки. Турин итак повязан с грязными судьями сериала. Барса Гвардиолы заслуженно занимает место в истории футбола сколько бы вы не язвили, его МС поставил рекорд по набранным очкам в чемпионате, для победы в ЛЧ без везения никак. К слову, Реал который не способен обойти полуживой Каталонский коллектив умудряются выиграть 3 раза подряд ЛЧ. Ливерпуль разве не заслуженно выиграл? Да тебя слушать все купленные, везде судьи помогли.
          Князь никогда не сдаётся
          Князь никогда не сдаётся ответил sihafazatron
          сегодня в 11:51
          чтобы выиграть сериал юве достаточно иметь карманных судей и пенальтиста, тренер им вообще не нужен
          За Голубцом из Манчестера следи. Аха-ха)
          Князь никогда не сдаётся
          Князь никогда не сдаётся ответил Agamaga
          сегодня в 11:49
          Молитесь, чтоб Хосеп оказался в Турине, именно он способен выиграть ЛЧ для зебры. Его команды всегда показывают сумасшедший атакующий футбол. Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.
            Agamaga
            Agamaga ответил Red_team
            сегодня в 11:49
            А восхищаемый вами Жозе и самым богатым клубом мира МЮ оказался в опе, почему? Или с Челси он оказался Мега крутым? С Порту выстрелил, но в том году даже Монако оказался в финале.
            Agamaga
            Agamaga ответил Князь никогда не сдаётся
            сегодня в 11:45
            Молитесь, чтоб Хосеп оказался в Турине, именно он способен выиграть ЛЧ для зебры. Его команды всегда показывают сумасшедший атакующий футбол.
            Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.
            sihafazatron
            sihafazatron
            сегодня в 11:44
            чтобы выиграть сериал юве достаточно иметь карманных судей и пенальтиста, тренер им вообще не нужен
            Князь никогда не сдаётся
            Князь никогда не сдаётся
            сегодня в 11:40
            Лучше бы Аллегри вернули. А свинка Пепа может только сигареты Сарри подносить, на большее без миллиардов шейхов не способна)
            Valeriy Lutsak
            Valeriy Lutsak
            сегодня в 11:17
            Думаю Ювентусу в этом нет необходимости.
            Red_team
            Red_team
            сегодня в 11:01
            "ещё один вызов" - настолько отчаянный вызов, что восхождение на Эверест в ластах на его фоне выглядит легкой ачивкой в казуальной игре. Гениальность лысины заключается в его непревзойденном умении "нарисовать" свою гениальность на тренерском поприще за счет и так лидеров своих чемпионатов, и их кошельков
            drug01
            drug01
            сегодня в 10:58
            Это будет сделать очень трудно!
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