Эллардайс: «Думаю, что „Ювентус“ сможет переманить Гвардиолу»

Английский тренер Сэм Эллардайс считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов к работе в «Ювентусе».
Думаю, что «Ювентус» сможет переманить Гвардиолу. Все были удивлены, когда он покидал «Барселону».
После Гвардиола решил, что «Бавария» будет его новым клубом. Затем он возглавил «Манчестер Сити», где провёл несколько замечательных лет. Италия для него — ещё один вызов.
Лысый МЮ с таким составом вообще в Чемпионшип торжественно вывел бы
"У Баварии когда был супер состав?" - ты это серьезно?
Лысый МЮ с таким составом вообще в Чемпионшип торжественно вывел бы
"У Баварии когда был супер состав?" - ты это серьезно?
А бурса с миллиардным составом ноль без Эвребе, Чакира и Айтекина. А Пеп без лояльных судей всегда сидит в луже)))
А бурса с миллиардным составом ноль без Эвребе, Чакира и Айтекина. А Пеп без лояльных судей всегда сидит в луже)))
Скоро и барса с ливеркой и реалом своё получат. Будь спокоен. Аха-ха)
А лысы всегда был и будет шарлатаном)
Скоро и барса с ливеркой и реалом своё получат. Будь спокоен. Аха-ха)
А лысы всегда был и будет шарлатаном)
Цель поставлена будем добираться до неё сами, без Чакиров, Эвребе, Айтекинов, Скамин и Оливеров.
Цель поставлена будем добираться до неё сами, без Чакиров, Эвребе, Айтекинов, Скамин и Оливеров.
Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.
Пока всякие курильщики и Аллегри стоят у руля, не видать ушастого.