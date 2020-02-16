Артета: «Мартинелли нужно многое усвоить»

Главный тренер «Арсенала» в разговоре со Sky Sports заявил, что форварду «канониров» предстоит многому научиться.

Ему нужно многое усвоить. Чем лучше ты играешь, тем больше ты должен переваривать то, что люди думают о тебе. Он должен думать так: «Соперники знают меня лучше, у меня меньше пространства, ко мне будет больше внимания. Я хочу делать то же, что и три или четыре недели назад, но сейчас у меня это не получается». Тебе нужно пройти через это, когда ты молодой игрок.