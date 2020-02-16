Мостовой: «Гол Смолова? Этому „Реалу“ забить, ничего такого нет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о дебютном голе российского нападающего за «Сельту» в матче 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

Яго Аспас отдал великолепную передачу. Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьёт? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить, ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим.