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Мостовой: «Гол Смолова? Этому „Реалу“ забить, ничего такого нет»

вчера, 23:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о дебютном голе российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

Яго Аспас отдал великолепную передачу. Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьёт? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить, ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:23
Попахивает песенкой бамболео)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:19
Давай ещё Федя....парочку сегодня.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:13
Что он несет? Вообще то Реал меньше всех пропустил. Если на Бернабеу забить не чего такого, то где тогда? Завидует походу что теперь Смолова все любят в Виго а о нем забыли.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 00:09
Сейчас, если бы Месси забил Реалу, Мостовой бы кипятком писал крича - смотрите самому Реалу забил.

А тут Федор забил Реалу, который на моей памяти никогда столь мало не пропускал в чемпионате, в отличии от прошлых десятилетий - когда был проходной двор в защите Королевского клуба и забивали все кому не лень.

Мостовой конечно та еще завистливая, двуличная душонка.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 23:59
Завидует вниманию смолова?
ошалевший
ошалевший ответил ZjzoRe
вчера в 23:57
за 23 тура сливочные пропустили 14 мячей, в два раза меньше Барсы - ну да, оборона ни о чем... на воротах Куртуа, который когда в ударе лучший кипер мира... почему наши экс-футболисты становятся такими желчными, не пойму. Нет чтобы похвалить, Федя идеально же выход реализовал
это ревность,если у феди попрёт по полной,то мостовой и заистерить наверно может
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 23:56
Давно заметил,что Мостовой очень ревнивый и завистливый товарищ.Мало того,он ненавидит Реал,и постоянно пытается его уколоть.Одноко эти попытки выглядят очень комично,помню как он в студии матч ТВ с пеной у рта доказывал,что Реалу подсаживал судья...
ошалевший
ошалевший ответил oFANATo
вчера в 23:55
А мостовой бы не смог))))
4 раза забивал реалу,один раз дубль сделал,некрасиво конечно,но пожалуй он может так говорить
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 23:54
за 23 тура сливочные пропустили 14 мячей, в два раза меньше Барсы - ну да, оборона ни о чем... на воротах Куртуа, который когда в ударе лучший кипер мира...

почему наши экс-футболисты становятся такими желчными, не пойму. Нет чтобы похвалить, Федя идеально же выход реализовал
mortid
mortid ответил oFANATo
вчера в 23:48
А мостовой бы не смог))))
Он в своё время не один мяч забил в ворота Реала ;) да ещё какие.
BarSlona
BarSlona
вчера в 23:45
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:42
    Лучше бы промолчал!!!
    Romeo 777
    Romeo 777 ответил Izmar
    вчера в 23:40
    И то правда, у такого Реала даже ЦСКА выигрывал.
    Ну, справедливости ради, тогда в том Реале непонятно что творилось. Сейчас, по сильнее.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 23:39
    На самом деле сливочные в чемпионате очень мало пропускают, тут Мостовой не прав.
    С Сосьедадом была кубковая игра..
    В этом сезоне забить Реалу не такая уж и лёгкая задача
    Izmar
    Izmar
    вчера в 23:38
    И то правда, у такого Реала даже ЦСКА выигрывал.
    мангo
    мангo
    вчера в 23:34
    Какой же он гав-к
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:34
    А мостовой бы не смог))))
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 23:29
    Просто рояль жалок...
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    вчера в 23:26
    как футболист был хорош, как человек не очень...
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 23:25
    Ревнует Саша...
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