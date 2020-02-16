Мостовой: «Гол Смолова? Этому „Реалу“ забить, ничего такого нет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о дебютном голе российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
Яго Аспас отдал великолепную передачу. Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьёт? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить, ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим.
А тут Федор забил Реалу, который на моей памяти никогда столь мало не пропускал в чемпионате, в отличии от прошлых десятилетий - когда был проходной двор в защите Королевского клуба и забивали все кому не лень.
Мостовой конечно та еще завистливая, двуличная душонка.
А тут Федор забил Реалу, который на моей памяти никогда столь мало не пропускал в чемпионате, в отличии от прошлых десятилетий - когда был проходной двор в защите Королевского клуба и забивали все кому не лень.
Мостовой конечно та еще завистливая, двуличная душонка.
почему наши экс-футболисты становятся такими желчными, не пойму. Нет чтобы похвалить, Федя идеально же выход реализовал
почему наши экс-футболисты становятся такими желчными, не пойму. Нет чтобы похвалить, Федя идеально же выход реализовал
С Сосьедадом была кубковая игра..
В этом сезоне забить Реалу не такая уж и лёгкая задача
С Сосьедадом была кубковая игра..
В этом сезоне забить Реалу не такая уж и лёгкая задача