Слуцкий: «„Рубин“ и „Славия“ - команды разного уровня»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над белорусской «Славией» в контрольном поединке.

Будем откровенны: встречались команды разного уровня и сложно было показать все свои лучшие качества. Так устроен любой спортсмен: играет настолько, насколько это позволяет ему выиграть. Наверное, это был не самый показательный спарринг. Понятно, что результат мог быть только крупнее.

Мы входим в завершающую стадию сборов. У нас осталось две контрольные игры: «Кайрат» и «Шериф» — они претендуют на самые высокие места в своих чемпионатах, регулярно играют как минимум в квалификации еврокубков. Надеемся, что два последних спарринга будут гораздо информативнее по нашему текущему состоянию.