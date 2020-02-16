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Слуцкий: «„Рубин“ и „Славия“ - команды разного уровня»

сегодня, 18:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)5 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Мозырь)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над белорусской «Славией» в контрольном поединке.

Будем откровенны: встречались команды разного уровня и сложно было показать все свои лучшие качества. Так устроен любой спортсмен: играет настолько, насколько это позволяет ему выиграть. Наверное, это был не самый показательный спарринг. Понятно, что результат мог быть только крупнее. 

Мы входим в завершающую стадию сборов. У нас осталось две контрольные игры:  «Кайрат» и «Шериф» — они претендуют на самые высокие места в своих чемпионатах, регулярно играют как минимум в квалификации еврокубков. Надеемся, что два последних спарринга будут гораздо информативнее по нашему текущему состоянию.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:46
Лене создали все условия , только побеждай !)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:44
важен результат в чемпионате а не результат тренировки!! удачи лёне!!!!!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:36
Лёня!А ты сделай турне по Южной Америке ,как это было при СССР-или бабла жалко???
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