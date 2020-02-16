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Семак: «Чтобы заиграть в „Зените“, нужно быть очень талантливым»

сегодня, 19:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, почему трудно заиграть воспитанников клуба в первой команде.

К сожалению, в футболе не факт, что даже из тысячи ребят вырастет хоть один игрок высокого уровня. Даже в «Барселоне» играют один-два своих воспитанника, и это при том, что в ее академии работают лучшие тренеры со всего мира, которые собирают лучших детей со всего мира, как это было с тем же Месси.

Нужно понимать: ты или работаешь с теми, кто есть, или ты работаешь на результат. Если нужен результат, то, начиная с 12 лет, ты должен мониторить всю Россию, чтобы самых перспективных забирать в «Зенит». Только так мы увеличим шанс найти кого-то.

Но даже при этом меньше одного процента игроков зарабатывают серьезные зарплаты. Выросло у Испании хорошее поколение – они все выиграли, выросло у французов – теперь они чемпионы мира. У нас было хорошее поколение, когда мы выиграли бронзу чемпионата Европы. Теперь надо ждать следующего.

Вот Галицкий создал шикарные условия в своей академии. Но пока у них всего три футболиста, которые на виду, – Игнатьев, Сулейманов и Уткин. Человек столько лет создает идеальные условия, абсолютно на европейском уровне, но пока всего три человека.

Другое дело, что каждые пять лет академия может давать по десять игроков, которые смогут играть в команде уровня Премьер-лиги. Но, чтобы заиграть в «Зените», нужно быть очень талантливым.

Хотя сейчас есть Леон Мусаев, есть Прохин, который с нами тренируется и у которого есть все данные, чтобы вырасти в хорошего игрока.

Недавно Семак высказался о трансферной политике «Зенита».

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Все комментарии
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:50
В ЦСКА даже Обляков заиграл!
Alprish
Alprish ответил Garrincha58
сегодня в 22:45
чтобы заиграть в колхозном Зените надо подписать Луку Джорджевича или Ригони с Краневиттером или ещё круче больного Малкома тогда точно никто не заиграет ни Прохин ни Митрохин и тд и тп, а всех их должен тренировать физрук Семак и сбудутся мечты
Это вы на 6-1 и 5-0 обиделись? Бывает.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 22:39
Тренер тоже нужен талантливый
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 22:32
Поржал. Тренер на уровне.
Nekit92
Nekit92 ответил ZENIT GOAL
сегодня в 22:12
Лажа это всё. Чтобы заиграть в нынешнем Зените, за тебя должны быть уплачены деньги. И чем больше за тебя заплатили, тем больше игрового времени ты получишь. Это началось с халковитселей и продолжается по сей день.
Да, но они и результат делали...
tims
tims
сегодня в 21:48
Это кто - Шатов очень талантлив? Да и остальные несильно преуспели. Включая основное бревно - Дзюбу. Посмотрел бы я, чего достигли бы эти "таланты" без питерского административного ресурса и бюджетных газпромовских миллионов... Короче, чтобы работать в "Зените" тренером, нужно быть болтливым и обязательно - глупым...
Charismatic
Charismatic
сегодня в 21:14
Поэтому в зените никто и не заиграл((
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
сегодня в 20:49
Конечно же проще всего так сказать, когда есть безразмерный бюджет и проще купить, чем вырастить.
Все покупают......
Все...
Это не СССР...где тренер пришел на 10-15 лет...и давай своих воспитанников в основу превращать....
Нынче тренеру отведено год-полтора на результат...когда им бедным молодежью заниматься...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:40
Конечно же проще всего так сказать, когда есть безразмерный бюджет и проще купить, чем вырастить.
isamsn
isamsn
сегодня в 20:36
Убрать топ компанию во главе с Миллером и в Зените сможет заиграть кто угодно...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:34
Семак сказал, а что дальше...!?
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:33
Летом будет рассуждать в Сочи вместе с Кокошей.:)))
nubom
nubom
сегодня в 20:27
Позволю себе не согласиться с Семаком. Профессиональный уровень наших тренеров зачастую не способствует дальнейшему росту молодых игроков.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:19
А каким нужно быть, чтобы стать гл. тренером Зенита?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 20:09
Лажа это всё. Чтобы заиграть в нынешнем Зените, за тебя должны быть уплачены деньги. И чем больше за тебя заплатили, тем больше игрового времени ты получишь. Это началось с халковитселей и продолжается по сей день.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Garrincha58
сегодня в 20:06
чтобы заиграть в колхозном Зените надо подписать Луку Джорджевича или Ригони с Краневиттером или ещё круче больного Малкома тогда точно никто не заиграет ни Прохин ни Митрохин и тд и тп, а всех их должен тренировать физрук Семак и сбудутся мечты
За какой клуб болеешь ??
mortid
mortid
сегодня в 20:06
Что же это за талант такой, когда в еврокубках разные ноунеймы вас на кукан насаживают? Любят в России "пургу" нести :D
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:50
чтобы заиграть в колхозном Зените надо подписать Луку Джорджевича или Ригони с Краневиттером или ещё круче больного Малкома тогда точно никто не заиграет ни Прохин ни Митрохин и тд и тп, а всех их должен тренировать физрук Семак и сбудутся мечты
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 19:41
связи нужны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:40
О..Семак рассуждает....
А мне нынче позвонили знакомые ..пару часов назад (из Москвы) и сказали что его уволили....
Значит врали....))
Багор
Багор
сегодня в 19:36
А кто не талантлив, едет в ростов.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:33
А чтобы попасть в состав "Зенита",надо агентам игроков лично заинтересовать теневых хозяев клуба.
azures
azures
сегодня в 19:29
Чтобы играть в спартаке футболистом быть не обязательно.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 19:26
Правильно сказал.
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