Ещенко: «Я когда был в дубле „Спартака“, обратил внимание на Маркитесова»

Защитник «Спартака» пожелал удачи , который недавно продлил контракт с клубом.

Я когда еще был в дубле «Спартака», обратил на него внимание. Мы общались. Я ему сказал: «Давай расти, есть шансы попасть». Тем более что команда омолаживается. У него есть все данные: и скорость, и возраст. Спустя некоторое время он оказался здесь. Пожелаю ему, чтобы обошелся без травм и чтобы проявлял себя и доказал, что не просто так ромбик носит.

Говорите, он играет со мной на одной позиции? Ну куда его со мной сравнивать! Он центральный защитник, я крайний. Так что без вариантов тут.