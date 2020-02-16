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Ещенко: «Я когда был в дубле „Спартака“, обратил внимание на Маркитесова»

сегодня, 14:50

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пожелал удачи Дмитрию Маркитесову, который недавно продлил контракт с клубом. 

Я когда еще был в дубле «Спартака», обратил на него внимание. Мы общались. Я ему сказал: «Давай расти, есть шансы попасть». Тем более что команда омолаживается. У него есть все данные: и скорость, и возраст. Спустя некоторое время он оказался здесь. Пожелаю ему, чтобы обошелся без травм и чтобы проявлял себя и доказал, что не просто так ромбик носит.

Говорите, он играет со мной на одной позиции? Ну куда его со мной сравнивать! Он центральный защитник, я крайний. Так что без вариантов тут.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:13
вангует , что - то Андрей...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:54
"У него есть все данные: и скорость, и возраст." И главное паспорт нужный и вечная перспективность. Ну и фамилия интересная. Сколько таких Маркитесовых ходя пешком по полям РФПЛ будут в фаворе? Не, точно Евро возьмем не напрягаясь, а с Маркитесовами и ЧМ в Катаре вздрогнет (если не отстранят)
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:29
Ещенко посоветовал Маркитесову как найти себя, сменив 13 клубов.
борька
борька
сегодня в 15:27
Талант продидца!
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