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Обляков: «В матче с „Сириусом“ ЦСКА действовал лучше, чем с „Зенитом“»

сегодня, 18:26

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче со шведским клубом «Сириус» (2:0). Обляков стал автором одного из голов.

Тяжёлые 90 минут, всем было нелегко, но мы выиграли. Неплохо провели второй тайм, больше держали мяч, старались не форсировать. В итоге он прошёл не так, как с «Зенитом», мы действовали лучше. Надеюсь, так и будем продолжать.

Второй тайм был даже получше, чем первый. Как оказалось, что был в нужной точке в момент с голом? Импровизация. Почувствовал, что нужно бежать туда. На штанге никого не было, подумал, вдруг мяч прилетит туда. Он и прилетел, я ножку подставил случайно, думал, не попаду.

Готовы ли к возобновлению сезона? Готовимся, ещё две недели. Когда они пройдут, будем готовы на сто процентов.

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Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 19:07
Наша гордость! Почти как Рональду ножку подставил!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 19:01
Люблю ЦСКА !!! Но Облякову по задни...е надавать надо за игру.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:53
Сириус конечно не зенит,но все-таки ошибки были.Если бы не мастерство Игоря, могло быть и хуже.С сильным соперником такое не прокатит.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:45
"Тяжёлые 90 минут, всем было нелегко, но мы выиграли." Не так давно в Болгарии были более сложные 45 минут. Оно бы языком поменьше трепать, уйдет Гончаренко, Вы господин Обляков с таким прогрессом дай Бог в клубе ФНЛ нужны будете. Хоть убейте, но более бесполезного футболиста в "ЦСКА" нет, благо паспорт. Как всегда личное мнение.
VAN ARM
VAN ARM ответил Аналитик Зенита
сегодня в 18:42
как вообще можно сравнить сириус с Зенитом? Ещё бы ростов приплел
почему нет??? ах да у них газпром не главный))))))))))))))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:33
как вообще можно сравнить сириус с Зенитом? Ещё бы ростов приплел
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:32
да с планеты сириус 6б
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:31
У Вани ножки!??!)). Странный конь).
VIPded
VIPded
сегодня в 18:30
Несопоставимые соперники.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:29
Сириус, это команда с космоса наверно. Ух ты!). Круто!)
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