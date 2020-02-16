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Шамкин: «Родители не верили, что меня вызвали на сборы с основой „Зенита“»

сегодня, 20:53

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин поделился впечатлениями от первых для него сборов с главной командой.

Как узнал, что еду на сборы с основным составом? Был в расположении «Зенита-2» в Турции. Владислав Николаевич Радимов сообщил мне, что еду на вторые сборы с основой. Сначала был шокирован. Когда сообщил родителям, они сперва не поверили, думали, что разыгрываю их. Эмоции испытал сильные.

Привык ли к работе с первой командой? Да, перестал нервничать. Все-таки чувствовал скованность на первых тренировках. Сейчас все хорошо. Это большая заслуга всего тренерского штаба и всей команды — они подсказывают и на поле, и в быту.

Много поздравлений получил после первого гола за «Зенит»? Безумно много. Папе и маме очень много звонили-писали. Ну и самому мне. До игры оставил в гостинице телефон, а когда вернулся — увидел 20 пропущенных звонков, 40 уведомлений в Instagram. Просто сумасшествие. Я сам не поверил, когда забил, если честно. Я, конечно, очень хотел, но не думал, что получится это сделать во второй игре на первых сборах с основой.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, почему трудно заиграть воспитанников клуба в первой команде.

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bosun
bosun ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 23:31
не боись,в филиале голубых будешь на югах(((
А ты так и будешь, как на аве)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:06
Теперь верят
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:42
Даниил! У тебя всё получится ...
nubom
nubom ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:40
не боись,в филиале голубых будешь на югах(((
Главное - научиться жару переносить. Пеле это удалось!
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:36
главное, чтобы в школе поверили. а то двоек за прогулы понаставят
Сп62
Сп62
сегодня в 21:23
Пусть играет. Всё лучше, чем легионеры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:20
У паренька эмоции зашкаливают ;)
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:02
не боись,в филиале голубых будешь на югах(((
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