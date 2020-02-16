Шамкин: «Родители не верили, что меня вызвали на сборы с основой „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от первых для него сборов с главной командой.

Как узнал, что еду на сборы с основным составом? Был в расположении «Зенита-2» в Турции. Владислав Николаевич Радимов сообщил мне, что еду на вторые сборы с основой. Сначала был шокирован. Когда сообщил родителям, они сперва не поверили, думали, что разыгрываю их. Эмоции испытал сильные.

Привык ли к работе с первой командой? Да, перестал нервничать. Все-таки чувствовал скованность на первых тренировках. Сейчас все хорошо. Это большая заслуга всего тренерского штаба и всей команды — они подсказывают и на поле, и в быту.

Много поздравлений получил после первого гола за «Зенит»? Безумно много. Папе и маме очень много звонили-писали. Ну и самому мне. До игры оставил в гостинице телефон, а когда вернулся — увидел 20 пропущенных звонков, 40 уведомлений в Instagram. Просто сумасшествие. Я сам не поверил, когда забил, если честно. Я, конечно, очень хотел, но не думал, что получится это сделать во второй игре на первых сборах с основой.