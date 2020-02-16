Глава партии «Коммунисты Петербурга»: «Поддерживаем Кокорина»

Глава партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» :

Как только произошла эта ситуация, наша партия сразу же выступила, поскольку это касается «Зенита». Мы выступили в поддержку Кокорина и призвали болельщиков оказать ему моральную помощь и, при необходимости, провести акции протеста.

«Зенит» просто обнаглел. Человек должен сам решать, где ему играть. Мы не хотим, чтобы он уходил в «Сочи». У него непростая судьба. И именно исходя из того, что он сидел, властители судеб решили, что могут обращаться с ним как с крепостным. Это снобизм спонсоров и владельцев.

Да, он бывший зек, но свое наказание он уже отбыл и раскаялся. Это получается, что они его в «Сочи» отправляют в ссылку, как декабриста? Я скажу, что Сочи – это не то место, куда ссылают.

Просто они не учитывают, что имеют дело не с роботом, а с живым человеком. Они просто сейчас хотят показать, что владелец сильнее, чем наемный работник. Такая позиция «Газпрома» - это звериный оскал капитализма, который влез уже во все.

Сам Александр позицию свою показал. Мы очень поддерживаем мужественную позицию Семака в этом вопросе. Редко бывает, что наемный работник высказывает несогласие с действиями корпорации. Кокорину нужно держаться и бороться.

Это беспрецедентный случай. Нам открыли неприглядную страницу российского спорта. Понятно, что многое определяют спонсор и клуб, но что-то все-таки должен решать и сам игрок. Он же не машина, а живой человек.

Плюс, с чего «Зенит» вообще взял, что в «Сочи» он будет хорошо играть? Он явно там будет морально в подавленном состоянии. В связи с этим возможны новые срывы.

Поэтому решающее слово принадлежит фанатам «Зенита». К сожалению, пока не было никаких акций. Но мы надеемся, что они активно проявят свою позицию.