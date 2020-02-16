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Глава партии «Коммунисты Петербурга»: «Поддерживаем Кокорина»

сегодня, 18:37

Глава партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным:

Как только произошла эта ситуация, наша партия сразу же выступила, поскольку это касается «Зенита». Мы выступили в поддержку Кокорина и призвали болельщиков оказать ему моральную помощь и, при необходимости, провести акции протеста.

«Зенит» просто обнаглел. Человек должен сам решать, где ему играть. Мы не хотим, чтобы он уходил в «Сочи». У него непростая судьба. И именно исходя из того, что он сидел, властители судеб решили, что могут обращаться с ним как с крепостным. Это снобизм спонсоров и владельцев.

Да, он бывший зек, но свое наказание он уже отбыл и раскаялся. Это получается, что они его в «Сочи» отправляют в ссылку, как декабриста? Я скажу, что Сочи – это не то место, куда ссылают.

Просто они не учитывают, что имеют дело не с роботом, а с живым человеком. Они просто сейчас хотят показать, что владелец сильнее, чем наемный работник. Такая позиция «Газпрома» - это звериный оскал капитализма, который влез уже во все.

Сам Александр позицию свою показал. Мы очень поддерживаем мужественную позицию Семака в этом вопросе. Редко бывает, что наемный работник высказывает несогласие с действиями корпорации. Кокорину нужно держаться и бороться.

Это беспрецедентный случай. Нам открыли неприглядную страницу российского спорта. Понятно, что многое определяют спонсор и клуб, но что-то все-таки должен решать и сам игрок. Он же не машина, а живой человек.

Плюс, с чего «Зенит» вообще взял, что в «Сочи» он будет хорошо играть? Он явно там будет морально в подавленном состоянии. В связи с этим возможны новые срывы.

Поэтому решающее слово принадлежит фанатам «Зенита». К сожалению, пока не было никаких акций. Но мы надеемся, что они активно проявят свою позицию.

Ранее стало известно, что «Сочи» объявит о переходе Кокорина 17 февраля. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:16
Паренёк не робот, и не раб, его понять-простить нужно.
Но и сел он по своей дурости, так что мог бы и уменьшить аппетиты...
Сп62
Сп62
сегодня в 19:14
Коммунисты, не коммунисты, а издевательства над игроком очевидны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:06
А "Коммунисты Москвы" не поддерживали Глушакова....
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:57
не в своё дело суют свой нос «Коммунисты Петербурга»
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:57
дождёмся поддержки кокорина от субъектов под радужным флажком)))))))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:57
Что болото с людьми делает. Такое чувство, что у многих там Ку-Ку. Ко-Ко не даст соврать).
wingback
wingback
сегодня в 18:55
Одни пархатые во власти...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:52
Неожиданный поворот с политическим уклоном
nubom
nubom
сегодня в 18:50
Предлагаю Малинковичу для проведения фанатских акций бронивичок подогнать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:49
Да видели мы нынче ночью фото Кокорина в Турции в форме "Сочи"..с гимнастками...и Азмуном...

Ни какого намёка на "подавленное состояние"....даже очень наоборот....
Да и не бывает Кокорин в подавленном состоянии...ибо просто не умеет...

...и не зачем ни коммунистам ни анархистам его поддерживать....
Он "сам себе режиссёр"...ему везде хорошо...
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:42
Федуновский провокатор лезет не в свое дело
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