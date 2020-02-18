Моуриньо: «Я в этом сезоне на Сона уже рассчитывать не буду»

Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал травму форварда команды накануне матча против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Ситуация с Сон Хын-Мином - хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть. Я в этом сезоне на Сон Хын-Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе. Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон - не нападающий.