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Моуриньо: «Я в этом сезоне на Сона уже рассчитывать не буду»

сегодня, 18:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал травму форварда команды Сон Хын-Мина накануне матча против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Ситуация с Сон Хын-Мином - хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будет играть при помощи тех, кто у нас есть. Я в этом сезоне на Сон Хын-Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе. Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон - не нападающий.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:08
Значит пора возвращать Бербатова))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:55
По существу нападающие закончились.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:50
Плач Мавры-Посадницы, впрочем, достаточно оправданный.
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