Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о выделениях денежных средств каталонского клуба для защиты нынешнего президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу в соцсетях.

Это возмутительно, что они прибегают к своим мафиозным методам, чтобы испортить репутацию клуба. Вся эта история в очередной раз показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.