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Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»

сегодня, 15:45

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о выделениях денежных средств каталонского клуба для защиты нынешнего президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу в соцсетях.

Это возмутительно, что они прибегают к своим мафиозным методам, чтобы испортить репутацию клуба. Вся эта история в очередной раз показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.

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ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 15:59
Больше чем клуб, как говорится...теперь мафиозный клуб.
А если серьезно, барса за последние годы сильно подтопила свою репутацию, до кабинетного джуве далеко, но тоже нехило.
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