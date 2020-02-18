Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о выделениях денежных средств каталонского клуба для защиты нынешнего президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу в соцсетях.
Это возмутительно, что они прибегают к своим мафиозным методам, чтобы испортить репутацию клуба. Вся эта история в очередной раз показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.
А если серьезно, барса за последние годы сильно подтопила свою репутацию, до кабинетного джуве далеко, но тоже нехило.
А если серьезно, барса за последние годы сильно подтопила свою репутацию, до кабинетного джуве далеко, но тоже нехило.