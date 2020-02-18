ГлавнаяНовости

Сульшер раскритиковал АПЛ за неудобный календарь перед матчами Лиги Европы

сегодня, 16:48
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед20.02.2020 в 20:55 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подверг критике руководство АПЛ за неудобный календарь накануне матча Лиги Европы.

У нас матч в четверг, так что моя «благодарность» АПЛ за помощь в восстановлении. Видел, что Жозе Моуриньо тоже говорил об этом. Нам не особо помогают в подготовке к матчам в еврокубках. Не могу понять, почему мы не могли сыграть с «Челси» в пятницу, субботу или хотя бы в воскресенье.

Не люблю жаловаться, вы это знаете, так что нужно просто принять это и выступить как можно лучше.

Матч «Челси» – «МЮ» (0:2) был сыгран вечером в понедельник, 17 февраля. Уже в четверг, 20 февраля, МЮ предстоит встреча с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бартомеу ответил на последние обвинения о травле игроков
Сегодня, 16:32 Комментарии5
Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»
Сегодня, 15:45 Комментарии6
Ансальди: «Против „Милана“ не смогли показать то, на что мы способны»
Сегодня, 14:58 Комментарии5
Марега: «Невозможно играть, когда весь стадион оскорбляет тебя»
Сегодня, 14:39 Комментарии2
Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 14:29 Комментарии5
Венгер ответил на заявление Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»
Сегодня, 14:26 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 17:05
Вы "Брюгге" и резервом обыгрывать должны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100