Сульшер раскритиковал АПЛ за неудобный календарь перед матчами Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подверг критике руководство АПЛ за неудобный календарь накануне матча Лиги Европы.
У нас матч в четверг, так что моя «благодарность» АПЛ за помощь в восстановлении. Видел, что Жозе Моуриньо тоже говорил об этом. Нам не особо помогают в подготовке к матчам в еврокубках. Не могу понять, почему мы не могли сыграть с «Челси» в пятницу, субботу или хотя бы в воскресенье.
Не люблю жаловаться, вы это знаете, так что нужно просто принять это и выступить как можно лучше.
Матч «Челси» – «МЮ» (0:2) был сыгран вечером в понедельник, 17 февраля. Уже в четверг, 20 февраля, МЮ предстоит встреча с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.