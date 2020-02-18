Сульшер раскритиковал АПЛ за неудобный календарь перед матчами Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подверг критике руководство АПЛ за неудобный календарь накануне матча Лиги Европы.

У нас матч в четверг, так что моя «благодарность» АПЛ за помощь в восстановлении. Видел, что Жозе Моуриньо тоже говорил об этом. Нам не особо помогают в подготовке к матчам в еврокубках. Не могу понять, почему мы не могли сыграть с «Челси» в пятницу, субботу или хотя бы в воскресенье.

Не люблю жаловаться, вы это знаете, так что нужно просто принять это и выступить как можно лучше.