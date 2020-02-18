Савич: «Мы не боимся „Ливерпуль“»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Мы не боимся «Ливерпуль». Мы не раз доказывали, что можем на равных бороться с любой командой. Так что мы готовы к предстоящей игре.
Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Мы не боимся «Ливерпуль». Мы не раз доказывали, что можем на равных бороться с любой командой. Так что мы готовы к предстоящей игре.
Стопудов, вы в последних матчах на равных играли с "Леонесой", "Леганесом", "Гранадой" и "Валенсией" (5 забили, 5 пропустили).
Но у меня для вас плохие новости, "Ливерпуль" забил бы им голов 15))
Стопудов, вы в последних матчах на равных играли с "Леонесой", "Леганесом", "Гранадой" и "Валенсией" (5 забили, 5 пропустили).
Но у меня для вас плохие новости, "Ливерпуль" забил бы им голов 15))