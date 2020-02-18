Савич: «Мы не боимся „Ливерпуль“»

Защитник «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Мы не боимся «Ливерпуль». Мы не раз доказывали, что можем на равных бороться с любой командой. Так что мы готовы к предстоящей игре.