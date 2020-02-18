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Савич: «Мы не боимся „Ливерпуль“»

сегодня, 18:05
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Мы не боимся «Ливерпуль». Мы не раз доказывали, что можем на равных бороться с любой командой. Так что мы готовы к предстоящей игре. 

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Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 18:18
скомину бояться нужно
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:17
"Мы не раз доказывали, что можем на равных бороться с любой командой."

Стопудов, вы в последних матчах на равных играли с "Леонесой", "Леганесом", "Гранадой" и "Валенсией" (5 забили, 5 пропустили).

Но у меня для вас плохие новости, "Ливерпуль" забил бы им голов 15))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:08
Уверен вы пройдете
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