Бартомеу ответил на последние обвинения о травле игроков

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с заявлением по поводу последних новостей о травле игроков.

«Барселона» никогда никого не нанимала, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

Клуб сделает все возможное, чтобы не дать очернить себя. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирм с целью критики кого-либо.

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Многие работают в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт.