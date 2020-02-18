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Бартомеу ответил на последние обвинения о травле игроков

сегодня, 16:32

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с заявлением по поводу последних новостей о травле игроков

«Барселона» никогда никого не нанимала, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

Клуб сделает все возможное, чтобы не дать очернить себя. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирм с целью критики кого-либо.

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Многие работают в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт.

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Footbolista
Footbolista ответил Тень Аналитика
сегодня в 17:01
МеськеУнКлуб...да все понятно там...
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил dzvinka
сегодня в 16:59
да мы же верим, конечно, чеснее вас нету клуба, вы даже больше... вы большечемклуб)))) ахахахаха
Немногие, кстати, знают, что в лозунге МесКеУнКлуб фанаты "Барселоны" зашифровали ее обширные связи в судейском корпусе и блат в УЕФА и Ла Лиге))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 16:47
и путин не нанимал фабрику троллей , это все повариха его
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:46
Мониторинг?)..."Ты как хочешь это назови..." (С)...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 16:42
да мы же верим, конечно, чеснее вас нету клуба, вы даже больше... вы большечемклуб)))) ахахахаха
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