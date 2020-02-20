Нагельсманн: «Обещаю, что во втором матче „Лейпциг“ будет играть так же»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прекрасный стадион. Первые десять минут матча были очень громкими. Было приятно быть частью этого матча, и я рад, что мы одержали победу.

Всегда важно сохранять свои ворота в неприкосновенности. Мы всегда стараемся как можно раньше идти в атаку и выигрывать мяч ближе к штрафной соперника. В сегодняшнем втором тайме мы пытались чаще действовать на контратаках. Это нормально, что при счёте 1:0 нам пришлось сесть глубже в защиту. Обещаю, что в ответной встрече мы будем действовать таким же образом.

Что касается состояния Лаймера, он не мог двигать левой рукой и испытывает боль в плече. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на выходных.