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Месси: «Нам Бартомеу сказал то же, что и на пресс-конференции»

сегодня, 04:29

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о беседе лидеров команды с главой клуба Хосепом Бартомеу, после того как в СМИ появилась информация о том, что «Барса» платила компании I3 Ventures за поддержку президента и критику игроков «сине-гранатовых».

Президент сказал нам то же, что на публике и пресс-конференции. Он рассказал нам о сложившейся ситуации. Большего сообщить не могу.

Он сказал лидерам то же самое, что знают все. Правда в том, что, когда подобные вещи происходят, это кажется немного странным. Но нам сообщили, что [опровергающие слухи] доказательства будут представлены. Мы должны подождать, чтобы узнать правду.

Нам особо нечего сказать на этот счёт, нужно ждать и смотреть, чем всё закончится. Но мне эта ситуация кажется действительно странной.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 04:35
А чего странного. Просто Бармалей хочет задержаться на посту и все последние неудачи свалить на игроков. Хотя приобретал новичков именно он и тренера тоже. Жадничал и неумело тратил деньги. Вот и все =)
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