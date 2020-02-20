Месси: «Нам Бартомеу сказал то же, что и на пресс-конференции»

Капитан «Барселоны» рассказал о беседе лидеров команды с главой клуба Хосепом Бартомеу, после того как в СМИ появилась информация о том, что «Барса» платила компании I3 Ventures за поддержку президента и критику игроков «сине-гранатовых».

Президент сказал нам то же, что на публике и пресс-конференции. Он рассказал нам о сложившейся ситуации. Большего сообщить не могу.

Он сказал лидерам то же самое, что знают все. Правда в том, что, когда подобные вещи происходят, это кажется немного странным. Но нам сообщили, что [опровергающие слухи] доказательства будут представлены. Мы должны подождать, чтобы узнать правду.

Нам особо нечего сказать на этот счёт, нужно ждать и смотреть, чем всё закончится. Но мне эта ситуация кажется действительно странной.