Гвардиола: «Доверяю „Сити“ на 100% и останусь здесь, пока меня не уволят»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ прокомментировал исключение «горожан» из еврокубков на два следующих сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Мы будем подавать апелляцию. Если вы считаете, что вы правы, вы должны сражаться за свою правоту.

Мы остаёмся профессионалами на футбольном поле. Мы мало что можем сделать с тем, что происходит за его пределами.

Мы говорили о том, что должны делать до конца сезона, особенно для людей, которые любят этот клуб. Мы будем стараться показывать максимально хорошую игру. Есть много интересных вещей, за которые мы можем бороться.

Останусь ли я в «Ман Сити»? Если меня не уволят, я останусь. Я люблю этот клуб и буду с ним. Это мой клуб, и я останусь здесь, что бы ни случилось. Клуб должен бороться, и я доверяю ему на сто процентов в том, что он делал, и тому, что мне объяснили.

Это дело ещё не закончено, и мы будем ждать. Но пока решение не принято, вы должны продолжать играть.