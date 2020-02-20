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Гасперини: «Чувствуем сожаление из-за гола Черышева»

сегодня, 04:39
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал домашнюю победу над «Валенсией» (4:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол гостей записал на свой счёт россиянин Денис Черышев.

С одной стороны, мы очень довольны таким счётом на табло. С другой, мы испытываем сожаление, пропустив этот гол на своём поле. Нам не следовало ошибаться при счёте 4:0, и это была не единственная подобная ситуация.

На «Месталье» мы должны действовать аккуратнее. В гостях необходимо сыграть так же, если мы хотим выйти в четвертьфинал. Показать, что мы заслуживаем быть там, и добыть ещё одну победу.

Я хочу отметить эту победу, но больше всего хотел бы отпраздновать через 15 дней.

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