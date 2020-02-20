Вернер: «„Шпоры“ были в наших руках, не хватало только гола»

Нападающий «РБ Лейпциг» прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы провели хороший матч. «Шпоры» были в наших руках, и не хватало только гола. После пенальти в финальном отрезке матча было важно держать оборону.

До этого я упустил парочку моментов. Пенальти не облегчило мою жизнь, но я хотел исполнить его, подошёл к точке с холодной головой и реализовал 11-метровый. Рад тому, что смог забить гол для нашей команды.

После этого у нас была неплохая возможность забить второй мяч. Знаете, когда ты играешь на таком стадионе при таких трибунах – добыть победу нелегко. Так что мы очень гордимся собой. Получили множество положительных эмоций перед игрой в Лейпциге. Посмотрим, чем закончится она.