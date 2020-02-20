Селадес: «Счёт 4:1 не отражает того, что было на поле»

Главный тренер «Валенсии» прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Такой результат, безусловно, усложняет ситуацию. 4:1 – довольно сокрушительный счёт, на самом деле не отражающий того, что мы видели на поле.

Думаю, такая разница в счёте заключается в том, что «Аталанта» реализовала практически все свои моменты, что не так уж легко сделать. Мы же не смогли забить, когда у нас были возможности.

Мы пытались приспособиться к ситуации, кое в чём нам пришлось нелегко, особенно это касается наших контратак и нехватки ударов из-за пределов штрафной.

Конечно, мы ошибались. Когда вы выступаете на подобном уровне против такой команды, как «Аталанта», вы не можете давать им столько свободы. Всё же, мы создали свои моменты, и это важно перед ответной игрой.

Думаю, что у нас есть шанс перевернуть ход поединка. Сегодняшний результат предельно ясен, но посмотрим, что будет на «Месталье». Мы хорошо играем на своём стадионе, но слишком много пропускаем, особенно в гостях, этого нельзя отрицать. Перевернуть ситуацию будет нелегко, но мы попытаемся.