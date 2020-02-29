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Игало: «Буду посвящать каждый свой гол в МЮ умершей сестре»

сегодня, 09:07

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, перешедший в команду в январе из «Шанхай Шэньхуа» на правах аренды, заявил, что будет посвящать каждый свой гол за «красных дьяволов» умершей сестре, сообщает источник со ссылкой на Daily Telegraph.

Я потерял сестру в декабре. Она болела за «Манчестер Юнайтед». Мы молились, чтобы я когда-нибудь сыграл за «Юнайтед». К сожалению, она не может увидеть, как я делаю это. Я пообещал, что буду посвящать ей каждый гол, который забью [в составе «Манчестер Юнайтед»].

Напомним, что на неделе МЮ разгромил «Брюгге» в матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. В этой встрече Игало забил свой первый гол за манкунианцев.   

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