Игало: «Буду посвящать каждый свой гол в МЮ умершей сестре»

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сегодня, 09:07

Форвард «Манчестер Юнайтед» , перешедший в команду в январе из «Шанхай Шэньхуа» на правах аренды, заявил, что будет посвящать каждый свой гол за «красных дьяволов» умершей сестре, сообщает источник со ссылкой на Daily Telegraph.

Я потерял сестру в декабре. Она болела за «Манчестер Юнайтед». Мы молились, чтобы я когда-нибудь сыграл за «Юнайтед». К сожалению, она не может увидеть, как я делаю это. Я пообещал, что буду посвящать ей каждый гол, который забью [в составе «Манчестер Юнайтед»].