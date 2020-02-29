Быстров: «Сёмин получил заслуженную красную карточку»

Бывший полузащитник «Зенита» в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» поделился мнением об удалении главного тренера «Локомотива» в матче 20-го тура с питерским клубом:

Наверное, не было желтой карточки в эпизоде с подкатом Хеведеса. Конечно, Юрий Палыч после этого решения судьи взрывается. А в следующем моменте игрок «Зенита» тоже прерывает атаку. В принципе, если ты здесь даешь желтую, давай и в следующем моменте. Естественно, на месте Сёмина я бы тоже побежал и начал орать на главного арбитра. Все по делу, и красная по делу.