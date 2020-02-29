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Быстров: «Сёмин получил заслуженную красную карточку»

сегодня, 21:20
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» поделился мнением об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в матче 20-го тура с питерским клубом:

Наверное, не было желтой карточки в эпизоде с подкатом Хеведеса. Конечно, Юрий Палыч после этого решения судьи взрывается. А в следующем моменте игрок «Зенита» тоже прерывает атаку. В принципе, если ты здесь даешь желтую, давай и в следующем моменте. Естественно, на месте Сёмина я бы тоже побежал и начал орать на главного арбитра. Все по делу, и красная по делу.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:01
Тренер должен быть рассудительным, сдержанным, представлять собой спокойствие, ответственность и уверенность перед командой.Ты же командуешь своими игроками.Нервы и истерика передаются игрокам.Не профессиональное поведение Семина. Скорее-старческий гундёж
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:55
Ты не быстров а медленов, Твой ровесники Роналду голы забывает, А из себя эксперта делаешь
Project Pandora
Project Pandora ответил Гавроша
сегодня в 22:46
У лохов надо было двоих удалять.
О каких двоих речь. если у зенита даже одного не удалят?
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:28
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:05
    Какой-то несерьезный, я бы сказал любительский, комментарий Быстрова. " Наверное, не было желтой карточки в эпизоде с подкатом Хеведеса". Опять это "наверное", до того уже надоели эти умозаключения бывших футболистов. А если Быстров всего лишь высказал предположение, то и обсуждать нам здесь НЕЧЕГО.
    nubom
    nubom
    сегодня в 21:56
    Палыч явно переиграл на публику...
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:33
    Быстов Вова - сильно сказал...«Сёмин получил заслуженную красную карточку»
    а это кто такой ???
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