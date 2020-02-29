ГлавнаяНовости

Тедеско: «Мы заслужили победу»

сегодня, 19:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Динамо».

Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации не допустимы, забей он первый момент – счёт был бы 1:1, да и если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа — общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть ещё игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джикия: «После игры подпевал нашим болельщикам»
Сегодня, 20:18 Комментарии0
Новиков: «Мы разочарованы результатом, хотели победить»
Сегодня, 19:22 Комментарии2
Дюков: «Новый лимит более прогрессивный и более правильный»
Сегодня, 19:16 Комментарии1
Дюков: «Ожидали, что переход на формат „осень-весна“ даст новые стадионы»
Сегодня, 18:43 Комментарии2
Сенников: «Уход Смолова не сильно изменит игру „Локомотива“»
Сегодня, 18:32 Комментарии1
Начальник «Зенита» сравнил Сёмина и Семака
Сегодня, 17:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:28
тренер зимой явно не отдыхал, результаты видно !
Zivs
Zivs
сегодня в 19:22
Хороший трезвый анализ игры по горячим следам от Тедеско. С победой!
Блоссия
Блоссия
сегодня в 19:13
Абсолютно заслуженно!
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 19:03
спасибо тедеско! цорн исправляется! олег был плох сейчас видна рука уже!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100