Тедеско: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо».

Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации не допустимы, забей он первый момент – счёт был бы 1:1, да и если бы счёт стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа — общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть ещё игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг.