Новиков: «Мы разочарованы результатом, хотели победить»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Спартака».
Мы разочарованы результатом, хотелось победить на родном стадионе, но не смогли это сделать. Но я не могу предъявить претензии своим игрокам, они выложились на 200 процентов и сделали всё возможное, чтобы выиграть. Но «Спартак» реализовал свои момента, а мы – нет. Поэтому и такой результат.
______________________________________________________________
Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более, будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.
______________________________________________________________
Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более, будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.