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Новиков: «Мы разочарованы результатом, хотели победить»

сегодня, 19:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Спартака».

Мы разочарованы результатом, хотелось победить на родном стадионе, но не смогли это сделать. Но я не могу предъявить претензии своим игрокам, они выложились на 200 процентов и сделали всё возможное, чтобы выиграть. Но «Спартак» реализовал свои момента, а мы – нет. Поэтому и такой результат.

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DVOK68
DVOK68
сегодня в 19:36
Ну ничего,ничего...Зато показали Спартаку кто в доме хозяин.

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Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более, будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.
112910415
112910415
сегодня в 19:32
Комличенко крут, победы придут !
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