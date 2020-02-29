Новиков: «Мы разочарованы результатом, хотели победить»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака».

Мы разочарованы результатом, хотелось победить на родном стадионе, но не смогли это сделать. Но я не могу предъявить претензии своим игрокам, они выложились на 200 процентов и сделали всё возможное, чтобы выиграть. Но «Спартак» реализовал свои момента, а мы – нет. Поэтому и такой результат.