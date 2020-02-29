Дюков: «Новый лимит более прогрессивный и более правильный»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о новом лимите на легионеров.

Если выбирать между тем лимитом на легионеров, который есть сейчас — «6+5» и тем, который придет ему на смену, мне кажется, что новый лимит более прогрессивный и более правильный. Так это или нет, опять же, покажет время. Я бы все-таки предпочел, чтобы мы больше времени и сил уделяли развитию детско-юношеского футбола и подготовке спортивного резерва, а не обсуждению лимита.

Да, долгосрочно опять же, мы должны ставить перед собой задачу уйти от лимита. Готовы ли мы сделать это прямо сейчас? Нет, и скорее всего не готов это сделать Минспорта. Устанавливать лимит — это компетенция Министерства спорта.