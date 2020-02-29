Сёмин: «Мне очень понравилась игра „Локомотива“ в обороне»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Зенитом».

Матч напряженный, игровые кондиции у игроков не на 100 процентов. Мне очень понравилась наша команда в обороне. Один раз ошиблись, но и у нас был шанс - Миранчук должен был его использовать.

«Локомотив» не потерял сегодня очки. «Локомотив» сегодня взял хорошее полноценное очко.