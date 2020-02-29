Сёмин: «Мне очень понравилась игра „Локомотива“ в обороне»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Зенитом».
Матч напряженный, игровые кондиции у игроков не на 100 процентов. Мне очень понравилась наша команда в обороне. Один раз ошиблись, но и у нас был шанс - Миранчук должен был его использовать.
«Локомотив» не потерял сегодня очки. «Локомотив» сегодня взял хорошее полноценное очко.
Сменили судейского начальника, а скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Сразу два громких судейских скандала произошло в этом туре.
Третий под вопросом у Карпина и тоже с намёком на плохое.
Лапочкин придумал пеналь в ворота Ростова.
В матче Крыльев и Оренбурга за грубее этого Мешков пеналь не ставил в ворота Оренбурга.
Да и судья Турбин, в матче Зенита с Локо, тоже такие не ставил.
Судейского сказочника Егорова нет, а скандалы продолжаются.
38 мин. матча Зенит - Локомотив.
Ракицкий рукой отбивает мяч, летящий в ворота Зенита после удара Игнатьева.
10000% пеналь в ворота Зенита, но судья Турбин не свистит.
Турбина поставили на эту игру по просьбам газпромовских "трудящихся"!
Уже Палыча удалил с игры.
Судейство плохое и в одну сторону. В сторону Зенита.
Придавил Локомотив свистками и желтыми карточками.
Есть очередной судейский скандал в нашем чемпионате.
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов: - "при счёте 0:0 «Крылья» атаковали с правого фланга и Тимофееву сыграли плечом в грудь.
Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга».
Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал. Как и те, кто сидит на VAR."
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина за их скандальное судейство.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.
Сменили судейского начальника, а скандалы будут продолжаться, потому что тех, кто скандалил не отлучили, а назначили снова скандалить, согласно цены вопроса.
Сразу два громких судейских скандала произошло в этом туре.
Третий под вопросом у Карпина и тоже с намёком на плохое.
Лапочкин придумал пеналь в ворота Ростова.
В матче Крыльев и Оренбурга за грубее этого Мешков пеналь не ставил в ворота Оренбурга.
Да и судья Турбин, в матче Зенита с Локо, тоже такие не ставил.
Судейского сказочника Егорова нет, а скандалы продолжаются.
38 мин. матча Зенит - Локомотив.
Ракицкий рукой отбивает мяч, летящий в ворота Зенита после удара Игнатьева.
10000% пеналь в ворота Зенита, но судья Турбин не свистит.
Турбина поставили на эту игру по просьбам газпромовских "трудящихся"!
Уже Палыча удалил с игры.
Судейство плохое и в одну сторону. В сторону Зенита.
Придавил Локомотив свистками и желтыми карточками.
Есть очередной судейский скандал в нашем чемпионате.
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов: - "при счёте 0:0 «Крылья» атаковали с правого фланга и Тимофееву сыграли плечом в грудь.
Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга».
Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал. Как и те, кто сидит на VAR."
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
Как теперь Кашшаи будет отмазывать Мешкова, Турбина, Лапочкина за их скандальное судейство.
Ждите новых судейских скандалов.
Дюков и чиновники РФС их вам обеспечили по полной скандальной программе.