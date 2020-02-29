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Дюков: «Ожидали, что переход на формат „осень-весна“ даст новые стадионы»

сегодня, 18:43

Президент РФС Александр Дюков считает, что РПЛ не должна возвращаться к системе «весна-осень». 

По поводу формата «осень-весна» высказывался уже много раз. Повторюсь: я считаю, что переход на формат «осень-весна» не сделал наш футбол лучше. Были ожидания, что этот переход стимулирует клубы и регионы строить манежи и арены, на которых можно было бы играть и зимой. Но пока что мы видим только одну «Газпром Арену» — арену, на которой мы можем играть и в январе, и в феврале месяце.

Имеет ли смысл вернуться к формату «весна-осень»? Кроме дополнительной неразберихи и дополнительных проблем, мне кажется, это ничего не создаст.

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За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:59
Это что-за бред? А возврат на весну-осень лучше сделает? Может 8+17 улучшит? Может зарплаты паспортистов слегка завышены? Что мешало такие ка в Питере стадионы построить? Может красть нужно меньше? Может при подготовке к ЧМ думать не только о разводке зубьев на пиле кому-то думать нужно было? Кто мешал условно в Екатеринбурге построить стадион, как в Питере, с учетом климатических условий и наличия команды РФПЛ? Вы не охудели?
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 18:44
всмысле "ожидали"?! типа сидели и ждали, пока сами вырастут из земли?
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