ПСЖ разгромил «Дижон»

ПСЖ уверенно обыграл «Дижон» в матче 27-го тура Лиги 1.
ПСЖ (68) занимает 1-е место, «Дижон» (27) расположился на 17-й позиции.
Париж, стадион Парк де Пренс
«Пари Сен-Жермен» - «Дижон» 4:0 (1:0)
Голы: Сарабия 3, Мбаппе 74, Икарди 76, Мбаппе 90+1
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Керер, Куасси, Кимпембе, Бернат, Гейе, Маркиньос, Анхель Ди Мария (Дракслер 17), Сарабия, Кавани (Икарди 71), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
«Дижон»: Рунарссон, Экюэль-Манга, Кулибали (Кадис 75), Агер, Альфонс, Ндонг, Лаутоа (Амальфитано 72), Мендиль, Бальде, Таварес, Мавидиди (Саммаритано 64)
Главный тренер: Жобар Стефан.
Предупреждение: Бернат 16
Судья: Леонар Тома.
В другом матче этого тура «Марсель» одержал победу над «Нимом».
Теперь защитника Куасси начал в полузащите наигрывать.
Как его не выпрут из Парижа мне простому смертному никогда не понять. Я етого осла метлой бы гнал до Германии... Тьфу ты...
Теперь защитника Куасси начал в полузащите наигрывать.
Как его не выпрут из Парижа мне простому смертному никогда не понять. Я етого осла метлой бы гнал до Германии... Тьфу ты...
главное паредас играл))))))
главное паредас играл))))))