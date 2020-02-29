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ПСЖ разгромил «Дижон»

сегодня, 21:30
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ПСЖ уверенно обыграл «Дижон» в матче 27-го тура Лиги 1.

ПСЖ (68) занимает 1-е место, «Дижон» (27) расположился на 17-й позиции.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Дижон» 4:0 (1:0)
Голы: Сарабия 3, Мбаппе 74, Икарди 76, Мбаппе 90+1

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Керер, Куасси, Кимпембе, Бернат, Гейе, Маркиньос, Анхель Ди Мария (Дракслер 17), Сарабия, Кавани (Икарди 71), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

«Дижон»: Рунарссон, Экюэль-Манга, Кулибали (Кадис 75), Агер, Альфонс, Ндонг, Лаутоа (Амальфитано 72), Мендиль, Бальде, Таварес, Мавидиди (Саммаритано 64)
Главный тренер: Жобар Стефан.

Предупреждение: Бернат 16

Судья: Леонар Тома.

В другом матче этого тура «Марсель» одержал победу над «Нимом».

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Nazi
Nazi
сегодня в 22:58
Энтот тухель просто осел :((((((((((

Теперь защитника Куасси начал в полузащите наигрывать.

Как его не выпрут из Парижа мне простому смертному никогда не понять. Я етого осла метлой бы гнал до Германии... Тьфу ты...
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 21:58
ну и что!
главное паредас играл))))))
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