«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на 74-й минуте

«Валенсия» в матче 26-го тура Примеры одолела «Бетис». «Летучие мыши» (41 очко) занимают седьмое место в таблице, «зелено-белые» (30 баллов) - тринадцатые.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Голы: Гамейро 60, Парехо 89 - Морон Гарсия 90+3
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Собрино 88), Парехо, Кондогбиа, Солер, Гамейро (Черышев 74), Гомес (Гонсалу Гедеш 46)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Сидней, Морено, Гонсалес Эстрада (Аленья 72), Фекир, Каналес, Гуардадо (Морон Гарсия 82), Хоакин (Тельо 72), Иглесиас
Главный тренер: Руби.
Предупреждения: Морено 32, Кондогбиа 35, Эмерсон 76, Гуардадо 80, Гайя 87
Судья: Кордеро Адриан.
Ранее «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Вальядолидом».