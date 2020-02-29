ГлавнаяНовости

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на 74-й минуте

сегодня, 19:52
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Валенсия» в матче 26-го тура Примеры одолела «Бетис». «Летучие мыши» (41 очко) занимают седьмое место в таблице, «зелено-белые» (30 баллов) - тринадцатые.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Голы: Гамейро 60, Парехо 89 - Морон Гарсия 90+3

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Собрино 88), Парехо, Кондогбиа, Солер, Гамейро (Черышев 74), Гомес (Гонсалу Гедеш 46)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Сидней, Морено, Гонсалес Эстрада (Аленья 72), Фекир, Каналес, Гуардадо (Морон Гарсия 82), Хоакин (Тельо 72), Иглесиас
Главный тренер: Руби.

Предупреждения: Морено 32, Кондогбиа 35, Эмерсон 76, Гуардадо 80, Гайя 87

Судья: Кордеро Адриан.

Ранее «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Вальядолидом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом»
Сегодня, 19:52 Комментарии14
«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма»
Сегодня, 19:42 ВидеоКомментарии9
«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии6
Менхенгладбахская «Боруссия» с трудом обыграла «Аугсбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии0
«Болонья» уступила «Лацио»
Сегодня, 18:55 ВидеоКомментарии9
«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби
Сегодня, 18:28 Комментарии121
Обсудить
Все комментарии
spartach091
spartach091
сегодня в 20:09
Счёт какой?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100