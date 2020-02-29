«Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом»

«Борнмут» в домашней встрече 28-го тура АПЛ сыграл вничью с «Челси». «Вишни» (27 очков) находятся на семнадцатом месте, «аристократы» (45 баллов) сохраняют четвертую строчку в таблице.
Борнмут, стадион Дин Корт
«Борнмут» - «Челси» 2:2 (0:1)
Голы: Джефферсон Лерма 54, Кинг 57 - Алонсо 33, Алонсо 86
«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, С. Кук, Аке, Смит, Биллинг, Джефферсон Лерма, Л. Кук (Гослинг 82), Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг (Станислас 68)
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори (Виллиан 64), Джеймс, Жоржиньо (Баркли 64), Ковачич, Алонсо, Маунт, Педро, Жиру (Батшуайи 72)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Жоржиньо 17, Смит 59, Кристенсен 71, К. Уилсон 88
Судья: Марринер Андре.
Ранее «Лестер» уступил «Борнмуту».
П.С. После ухода Жоржиньо как то даже поярче заиграли... До сих пор не понимаю, какие вещи он делает на поле второй год. Ну кроме пробития пенок. А так как Челси далеко не МЮ, то ради этого держать игрока на поле особо смысла нет. По мне, более бесполезным игроком в Челси сейчас является только Кепа
П.С. После ухода Жоржиньо как то даже поярче заиграли... До сих пор не понимаю, какие вещи он делает на поле второй год. Ну кроме пробития пенок. А так как Челси далеко не МЮ, то ради этого держать игрока на поле особо смысла нет. По мне, более бесполезным игроком в Челси сейчас является только Кепа