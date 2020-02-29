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«Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом»

сегодня, 19:52
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Борнмут» в домашней встрече 28-го тура АПЛ сыграл вничью с «Челси». «Вишни» (27 очков) находятся на семнадцатом месте, «аристократы» (45 баллов) сохраняют четвертую строчку в таблице.

Борнмут, стадион Дин Корт

«Борнмут» - «Челси» 2:2 (0:1)
Голы: Джефферсон Лерма 54, Кинг 57 - Алонсо 33, Алонсо 86

«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, С. Кук, Аке, Смит, Биллинг, Джефферсон Лерма, Л. Кук (Гослинг 82), Фрэйзер, К. Уилсон, Кинг (Станислас 68)
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори (Виллиан 64), Джеймс, Жоржиньо (Баркли 64), Ковачич, Алонсо, Маунт, Педро, Жиру (Батшуайи 72)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Жоржиньо 17, Смит 59, Кристенсен 71, К. Уилсон 88

Судья: Марринер Андре.

Ранее «Лестер» уступил «Борнмуту».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 20:21
Лэмпард жаловался, что никого не купили зимой, в общем правильно жаловался!)
particular
particular
сегодня в 20:17
Не стабильная игра Челси приводит к неоднозначным результатам, что ставит под сомнение приличное место по итогам турнира...
DXTK
DXTK
сегодня в 20:07
вообщем если Челси по итогу пролетит мимо ТОП 4, боюсь Фрэнку скажут гудбай.
Медив
Медив ответил cannongun
сегодня в 20:07
Да лан, не в Жозике дело, а в ЛЧ. Когда по пол состава в лазарете, по два матча в неделю не потянет ни Челси, ни Тоттенхэм
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:04
Списанный, казалось бы, Алонсо помогает избежать очередного конфуза.
112910415
112910415
сегодня в 20:02
тяжело ..
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 20:02
Мдэ с такими темпами Челси наврятли в топ 4 закрепится
Evilhuman
Evilhuman ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:01
Да уж, завтра надо подтягиваться до одного очка отрыва, но загадывать дело не благодарное
cannongun
cannongun
сегодня в 19:59
    Медив
    Медив
    сегодня в 19:59
    Как обычно, просидеть весь матч на воротах соперника и не выиграть... Ну еще минус один матч до ухода Педро, Вилли и Жиру. Так что позитивные моменты всяко присутствуют.
    П.С. После ухода Жоржиньо как то даже поярче заиграли... До сих пор не понимаю, какие вещи он делает на поле второй год. Ну кроме пробития пенок. А так как Челси далеко не МЮ, то ради этого держать игрока на поле особо смысла нет. По мне, более бесполезным игроком в Челси сейчас является только Кепа
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 19:58
    Мучения продолжаются.Понятно что ряд игроков не тянут или даже не хотят тянуть.
    Этот сезон уже не спасти и по идее зоне ЛЧ ,тура через 4 можно махать рукой.
    Не понимаю до сих пор почему зимой не купили игрока в атаку,ну хоть кого.По моему любая кривонога макака будет играть лучше чем Жиру ,Батшуаи или Виллиан.Да и этот Кристенсен это убожество.
    Правда вот что заметил при Конте оборона Челси была по сути непроходимой,при Сарри стала решетом,при Лэмпарде наверно еще хуже.......деградация на лицо.
    Tex
    Tex
    сегодня в 19:56
    Днари. Тут бы в ЛЕ с такой игрой попасть по итогам сезоны.....
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 19:56
    реабилитировались чукотцы,слава богу
    зашло)
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 19:53
    хороший результат ! добрый вечер !
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