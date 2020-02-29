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«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью

сегодня, 21:00
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ахмат» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура РПЛ.

«Ахмат» (20) занимает 12-е место, «Ростов» (45) расположился на 2-й позиции.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Ростов» 1:1 (0:1)
Голы: Роши 49 (пенальти) - Шомуродов 45

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Нижич, Богосавац , Глушаков, Харин (Исмаэл 73), Роши, Раванелли (Иванов 46), Бериша (Мбенг 90+6), Ильин
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Попов, Антонсен Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Байрамян, Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Заунутдинов 13, Роши 18, Антонсен Норманн 32, Хаджикадунич 46, Харин 70, Исмаэл 82, Семёнов 86, Бериша 90+1

В другом матче этого тура «Спартак» обыграл «Динамо».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Faustello
сегодня в 23:30
Там и не пахнет нарушением, искали предлог, нашли и теперь тихо и мирно замнут под предлогом - судья всегда прав, будете критиковать - отлучение от футбола.
Приветствую уважаемый!!!. Я же писал, не успеет первый из 11 туров пройти, Кашшаи узнает зачем ему ж... Еще завтра добавят. Ну вот хоть убей не верю в заговоры. Что-то экстраординарное увидели? Стреляться пока не предложили. Ну я то как вижу, возможно не прав.
За адекватность
За адекватность ответил Ген Геныч
сегодня в 23:18
Так что арбитров надо менять,особенно тех,кто и раньше отдавал предпочтения тому или иному клубу,но этого не будет!!!!!!!Их могут отстранить от работы на сезон или на пол года за такое,как это делают в ТОП 5 чемпионатах!!!!!!!!Вот в этом то и заключается разница между РПЛ и топ 5 чемпионатов!!!У нас их отстраняют максимум на месяц а там и на сезон могут отстранить,хотя это редкость,но все же бывает,в основном на 3 месяца отстраняют или просто переводят судить в чемпионат рангом ниже!!!!!!! Нам надо делать тка же,но кто же отстранит того же Вилкова или Мешкова,если у руля Газпром?!!!)))))))))Абсурд конечно же!!!!!!!!Ничего хорошего не будет в нашем футболе,пока есть гос финансирование !!!!
Приветствую!!! Жгешь напалмом. Оно то проще всего судей крайними сделать. Но ведь скромно молчим, что чемпионы менялись. Всем ненавистный "Зенит" на 5-х местах обитал. При его то ресурсах? Может с небес на землю? Я сейчас адвокатом буду всех наших клубов ( топ, ну и как всегда личное мнение). Может в себе начать что-то замечать для начала? Ну да ладно, я поворчать по-старчески.
Faustello
Faustello ответил За адекватность
сегодня в 23:15
Там и не пахнет нарушением, искали предлог, нашли и теперь тихо и мирно замнут под предлогом - судья всегда прав, будете критиковать - отлучение от футбола.
Faustello
Faustello ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 23:13
Согласен, явно засудили!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Faustello
сегодня в 23:12
Посмотрел обзор игры, Лампочкин нагло засудил Ростов. Все молчат и всем пофигу. Странные времена с VAR наступили...
Раньше были времена, а теперь моменты, даже кошка у кота просит алименты!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 23:10
Так что арбитров надо менять,особенно тех,кто и раньше отдавал предпочтения тому или иному клубу,но этого не будет!!!!!!!Их могут отстранить от работы на сезон или на пол года за такое,как это делают в ТОП 5 чемпионатах!!!!!!!!Вот в этом то и заключается разница между РПЛ и топ 5 чемпионатов!!!У нас их отстраняют максимум на месяц а там и на сезон могут отстранить,хотя это редкость,но все же бывает,в основном на 3 месяца отстраняют или просто переводят судить в чемпионат рангом ниже!!!!!!! Нам надо делать тка же,но кто же отстранит того же Вилкова или Мешкова,если у руля Газпром?!!!)))))))))Абсурд конечно же!!!!!!!!Ничего хорошего не будет в нашем футболе,пока есть гос финансирование !!!!
При гос. корпарации будет побеждать гос. команда! Ибо не зря расширение надумали и филлиалы готовят!, вот тебе тне Юрьев День, а ФФП в нашем понимании!
Faustello
Faustello
сегодня в 23:10
Посмотрел обзор игры, Лампочкин нагло засудил Ростов. Все молчат и всем пофигу. Странные времена с VAR наступили...
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
сегодня в 23:08
Так мы его не покидали чтобы возвращаться )))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 23:06
Это да!!!!!!!!Но это футбол а ни хоккей и если так выносить вердикты по всем спорным решениям,то будем смотреть футбол не 90 а 120 минут!!!!!Тогда и набность в судьях,как в человеческом факторе отпадёт!!!!!!Но до этого еще очень далеко,так что будем смотреть то,что есть сейчас еще минимум 10-15 лет!!!!!! Тут вопрос совсем в другом заключается-у РФС нет квалифицированных судей или есть но их очень мало,в основном судьи есть такие типа Вилкова ,при котором Зенит еще ни разу не проигрывал или Мешкова.!!!! Карасев для ЦСКА или Москалёв для Спартака и тд и тп!!!!!Вот от таких судей надо избавляться !!!!Другое дело,что таких судей полно и в других чемпионатах,самая такая лига-это Ла Лига и там ооочень мнго судей поклонников Реала и Барсы!!!!!!!!В Турции вообще футбол почти не обсуждают,а обсуждают только судей,да и в Серии А там тоже ни без этого ,там поклонников Юве тоже хватает ну и Интера тоже с Миланом!!!!!!АПЛ тоже ни без этого!!!!!Так что в этом плане оно +- везде одинаково,но т.к это наш чемпионат ,то и притензии к нашим арбитрам больше бросаются в глаза!!!!!!
Согласен гидру трудно искоренить,ибо Вилковых, Москалевых и Карасевых прибавится!Вар ввели чтобы от них претензии убрать( я про РПЛ), а дальше на старинном АВОСЬ будет ВАР работать в ту сторону куда нужно, и докажи что не Верблюд!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 23:03
Тут главный вопрос, что изменилось, хоккей ястребиный глаз выносит вердикт, тут уже наши смотрят и выносят вердикт как им это выгодно спорно, возможно, только опровенуть это сложно!
Так что арбитров надо менять,особенно тех,кто и раньше отдавал предпочтения тому или иному клубу,но этого не будет!!!!!!!Их могут отстранить от работы на сезон или на пол года за такое,как это делают в ТОП 5 чемпионатах!!!!!!!!Вот в этом то и заключается разница между РПЛ и топ 5 чемпионатов!!!У нас их отстраняют максимум на месяц а там и на сезон могут отстранить,хотя это редкость,но все же бывает,в основном на 3 месяца отстраняют или просто переводят судить в чемпионат рангом ниже!!!!!!!

Нам надо делать тка же,но кто же отстранит того же Вилкова или Мешкова,если у руля Газпром?!!!)))))))))Абсурд конечно же!!!!!!!!Ничего хорошего не будет в нашем футболе,пока есть гос финансирование !!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 23:02
Матч не смотрел и по этому поводу ничего сказать не могу!!!!
История циклична!
Морро
Морро
сегодня в 23:01
Заголовок неправильный. ВАР и Ростов сыграли в ничью, если правде в глаза смотреть.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:57
Ровно как сегодняшний матч,давал бороться, одного посадил на карточку когда, не сможет против Московской команды сыграть, а где сломали игрока Ростова, так это же норма
Матч не смотрел и по этому поводу ничего сказать не могу!!!!
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 22:55
Больше российский футбол смотреть не буду , гнилье галимое , Галицкий продавай нахрен Краснодар покупай Бордо и будет счастье
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:55
Тут главный вопрос, что изменилось, хоккей ястребиный глаз выносит вердикт, тут уже наши смотрят и выносят вердикт как им это выгодно спорно, возможно, только опровенуть это сложно!
Это да!!!!!!!!Но это футбол а ни хоккей и если так выносить вердикты по всем спорным решениям,то будем смотреть футбол не 90 а 120 минут!!!!!Тогда и набность в судьях,как в человеческом факторе отпадёт!!!!!!Но до этого еще очень далеко,так что будем смотреть то,что есть сейчас еще минимум 10-15 лет!!!!!!

Тут вопрос совсем в другом заключается-у РФС нет квалифицированных судей или есть но их очень мало,в основном судьи есть такие типа Вилкова ,при котором Зенит еще ни разу не проигрывал или Мешкова.!!!! Карасев для ЦСКА или Москалёв для Спартака и тд и тп!!!!!Вот от таких судей надо избавляться !!!!Другое дело,что таких судей полно и в других чемпионатах,самая такая лига-это Ла Лига и там ооочень мнго судей поклонников Реала и Барсы!!!!!!!!В Турции вообще футбол почти не обсуждают,а обсуждают только судей,да и в Серии А там тоже ни без этого ,там поклонников Юве тоже хватает ну и Интера тоже с Миланом!!!!!!АПЛ тоже ни без этого!!!!!Так что в этом плане оно +- везде одинаково,но т.к это наш чемпионат ,то и притензии к нашим арбитрам больше бросаются в глаза!!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 22:47
Вот это да!!!!Иванову надо было действовать с самого начало жесче!!!!!!Но он всего лишь человек и будущего видеть не может да и мало кто предполагал,что всё так обернется!!!!!
Ровно как сегодняшний матч,давал бороться, одного посадил на карточку когда, не сможет против Московской команды сыграть, а где сломали игрока Ростова, так это же норма
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 22:44
Ну значит так оно и было!!!!!Просто ВАР тогда не было и только лишь на повторах мы могли смотреть правильно ли были забиты мячи или правильно ли были удаление или назначение пенальти!!!!!!!!Тогда к судьям не было таких вопросов,а вот сейчас с них спрос по настоящему велик т.к есть ВАР !!!!!!!Так что лучше те эпизоды даже лучше не вспоминать!!!!
Тут главный вопрос, что изменилось, хоккей ястребиный глаз выносит вердикт, тут уже наши смотрят и выносят вердикт как им это выгодно спорно, возможно, только опровенуть это сложно!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:43
Я помню тот матч, это была бойня, судья мог утихомирить игроков, итог подлил бензина в пылающий огонь превратил это в Пожар!
Вот это да!!!!Иванову надо было действовать с самого начало жесче!!!!!!Но он всего лишь человек и будущего видеть не может да и мало кто предполагал,что всё так обернется!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 22:41
Что в итоге Блаттер и комиссия после итогов,признала правильным,а по началу то столько на Иванова грязи вылили!!!!!
Я помню тот матч, это была бойня, судья мог утихомирить игроков, итог подлил бензина в пылающий огонь превратил это в Пожар!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 22:39
На кону место в лиге чемпионов.Вот и топят Ростов!Судья ещё в первом тайме начал ломать игру, только слепой мог не заметить мерзкое судейство.
Ясен Пень!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:39
Касаемо судейства Голландия-Португалия судья Иванов, не матч а бойня, Иванов показал 16 жёлтых карточек, из которых 4 стали красными
Что в итоге Блаттер и комиссия после итогов,признала правильным,а по началу то столько на Иванова грязи вылили!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:38
Одно по делу в матче Спартаком было точно, и это не удаление Гацкана но Зашитника,Новосельцева судья надумал, он переплюнул Питер когда с Зеней вели нарисолвал удаление и игра посыпалась! (надеюсь не против что вклинился в ваш диалог)
Ну значит так оно и было!!!!!Просто ВАР тогда не было и только лишь на повторах мы могли смотреть правильно ли были забиты мячи или правильно ли были удаление или назначение пенальти!!!!!!!!Тогда к судьям не было таких вопросов,а вот сейчас с них спрос по настоящему велик т.к есть ВАР !!!!!!!Так что лучше те эпизоды даже лучше не вспоминать!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 22:38
Ну такого пока что еще не было,да и вряд ли будет,хотя наш чемпионат по уровню судейства лучше Турецкого ,где то на уровне Серии А!!!В той же АПЛ арбитры чудят тоже,меньше нашего конечно,но не на много!!!!!!
Касаемо судейства Голландия-Португалия судья Иванов, не матч а бойня, Иванов показал 16 жёлтых карточек, из которых 4 стали красными
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Трезвый повар
сегодня в 22:38
На кону место в лиге чемпионов.Вот и топят Ростов!Судья ещё в первом тайме начал ломать игру, только слепой мог не заметить мерзкое судейство.
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 22:37
Валера уезжай из этой гнилой системы куда угодно , меньше денег да , зато 5ом не прослывешь!!!
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 22:35
Твари , такого ещё не видел , твари, кадырова боятся , но чтоб даже про матч ничего не сказали и не разобрали !!! Ну это беспредел !!! Не ходите на футбол пусть при пустых трибунах играют !!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ген Геныч
сегодня в 22:33
Ну чемпионатом раннее,до 2-х удалений(причем по делу,1 уж точно) в конце прошлого чемпионата т.е перед чемпионатом ,в котором Каррера,игроки Ростова с Бердыевым обыграли Спартак 2-0,где все 2 гола были забиты с метровых оффсайдов!!!!Тогда не было ВАР,так что лучше уж ссылаться на сегодняшнее время,где есть ВАР и сравнивать именно эти ситуации!!!!
Одно по делу в матче Спартаком было точно, и это не удаление Гацкана но Зашитника,Новосельцева судья надумал, он переплюнул Питер когда с Зеней вели нарисолвал удаление и игра посыпалась! (надеюсь не против что вклинился в ваш диалог)
FRoGgER
FRoGgER
сегодня в 22:32
Лапочкин и Тайная комната ВАР - Читайте продолжение бестселлера... :(
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ice van Reed
сегодня в 22:29
В нашем Чемпионате возможно всё!)
Ну такого пока что еще не было,да и вряд ли будет,хотя наш чемпионат по уровню судейства лучше Турецкого ,где то на уровне Серии А!!!В той же АПЛ арбитры чудят тоже,меньше нашего конечно,но не на много!!!!!!
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 22:28
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