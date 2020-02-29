«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью

«Ахмат» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура РПЛ.
«Ахмат» (20) занимает 12-е место, «Ростов» (45) расположился на 2-й позиции.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Ростов» 1:1 (0:1)
Голы: Роши 49 (пенальти) - Шомуродов 45
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Нижич, Богосавац , Глушаков, Харин (Исмаэл 73), Роши, Раванелли (Иванов 46), Бериша (Мбенг 90+6), Ильин
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Попов, Антонсен Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Байрамян, Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Заунутдинов 13, Роши 18, Антонсен Норманн 32, Хаджикадунич 46, Харин 70, Исмаэл 82, Семёнов 86, Бериша 90+1
В другом матче этого тура «Спартак» обыграл «Динамо».
Шомуродова свалили борцовским захватом и мало того что судьи отменили справедливую красную карточку, так ещё и штрафной отменили. На отмене штрафного они и спалились. В моменте назначения пенальти в ворота Ростова было еле заметное касание защитника, а Шомуродова целенаправленно свалили. Такого судейского беспредела я не припомню. Разве что 3 года назад когда в матче со Спартаком судья удалил 2 игроков Ростова
Шомуродова свалили борцовским захватом и мало того что судьи отменили справедливую красную карточку, так ещё и штрафной отменили. На отмене штрафного они и спалились. В моменте назначения пенальти в ворота Ростова было еле заметное касание защитника, а Шомуродова целенаправленно свалили. Такого судейского беспредела я не припомню. Разве что 3 года назад когда в матче со Спартаком судья удалил 2 игроков Ростова