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«Зенит» и «Локомотив» поделили очки

сегодня, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» (46) располагается на первом месте, «Локомотив» (35) - пятый.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Локомотив» 0:0

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Жирков 77), Вильмар Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси (Азмун 70), Сутормин (Кузяев 89)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило Серкейра 90), Хеведес, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Жемалетдинов 76), Мариу
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Хеведес 14, Гильерме 33, Иванович 69, Ракицкий 71, Оздоев 74

Судья: Турбин Евгений.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо».

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ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:59
1-е.Зенит набирает очки...и в отсутствии нападающих... 2-е.Московские догоняльщики и на миллиметр не приблизились к лидеру... 3-е.Малком впервые за год (с игры с Сельтой) отыграл 90 минут...как уже другой вопрос.. 4-е.Зенит дома (в любом составе) в РПЛ по-прежнему не проигрывает с 2018-го года... 5-е.Наконец то с возобновлением первенства вернулись радующие глаз комменты - "Газпром всё купил...судьи никакущие...мы все сильные а Зенит слабый...и пр." 6-е.Скоро лето..новый сезон..новые усиления...новые задачи... 7-е.Вчера Зенит лидировал с отрывом в 10 очков..а сегодня на 21:00 на 11 очков...)) 8-е.Кашшаи работает...Турбин уже не отменяет голы Зенита и не ищет на поле Халка чтоб удалить.. 9-е.Всех с началом весенней части первенства...Хеведеса с Днём Рождения...!! 10-е.Спартак с Победой !!
Да молодцы молодцы)
Успокойся уже -- зенит чемпион
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:54
1-е.Зенит набирает очки...и в отсутствии нападающих...
2-е.Московские догоняльщики и на миллиметр не приблизились к лидеру...
3-е.Малком впервые за год (с игры с Сельтой) отыграл 90 минут...как уже другой вопрос..
4-е.Зенит дома (в любом составе) в РПЛ по-прежнему не проигрывает с 2018-го года...
5-е.Наконец то с возобновлением первенства вернулись радующие глаз комменты - "Газпром всё купил...судьи никакущие...мы все сильные а Зенит слабый...и пр."
6-е.Скоро лето..новый сезон..новые усиления...новые задачи...
7-е.Вчера Зенит лидировал с отрывом в 10 очков..а сегодня на 21:00 на 11 очков...))
8-е.Кашшаи работает...Турбин уже не отменяет голы Зенита и не ищет на поле Халка чтоб удалить..
9-е.Всех с началом весенней части первенства...Хеведеса с Днём Рождения...!!
10-е.Спартак с Победой !!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:49
"Догоняющие" ЦСКА и Локомотив в этом туре приблизились к Лидеру,Чемпиону,Гегемону и Флагману (это всё одна команда) - ровно на ноль очков...)))
Грозовский благослоаил!?
Boytser
Boytser
сегодня в 21:48
Как можно было не выиграть у никакущего автобуса-паровоза не понятно.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:47
В противостояниию...за 10 лет (с 2010-го года) - 10 побед Зенита...7 побед Локо...
Самому не смешно?!)))
Kosmos58
Kosmos58 ответил Заратустра
сегодня в 21:40
Помимо пеналя ещё и Миранчук в самом конце вас простил. Отскокище лазурное.
Зара, там было вне игры.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 21:38
Вот чего я точно не могу понять зачем Зенит отдал Кокорина? )) Это что за разбазаривание возможностей? Это звонки из Москвы? Это друг ВВ? Ну не понять мне!
cska59
cska59
сегодня в 21:38
Мне показалось,что 50 000 рублевый Сутормин играл не хуже 40 000 000(евро)Малкома .
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:38
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 21:35
    Откровенно убогая игра. Обе команды ходили пешком, жалко болельщиков, которые на все это смотрели. Единственный яркий момент - удаление Шпалыча. У Семина иногда случаются неожиданные припадки, так случилось и сегодня. Что так вывело его из себя сегодня - тайна великая есть. Какое-то незначительное нарушение в центре поля, пусть даже судья ошибся и чО?! Что такого случилось, что у Семина так полыхнул пуkан?! Впрочем, поблагодарим тренера Локо за то, что он внес живую струю в эту невнятную игру. В целом, счет по игре.

    П.С. Руководству Зенита надо бы признать ошибку и вернуть Кокорина. Был бы он на поле, Зенит смотрелся бы куда интересней.
    Petergoff
    Petergoff ответил Константин Белых
    сегодня в 21:34
    Бомжи скажите а как вам искрометная игра 40 миллионного АБЕЛАРДО? И что у него есть в арсенале навыков в атаке кроме бриллиантовых сережек и накрашенных бровей? Только честно?
    Казнить нельзя помиловать
    Nikola45
    Nikola45 ответил Заратустра
    сегодня в 21:32
    Помимо пеналя ещё и Миранчук в самом конце вас простил. Отскокище лазурное.
    Не знаю! Кто виноват что Миранчук кривоногий.? )) А вот кто кого простил так это Ерохин в штангу попал )) И Турбин Гилерме ))
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Константин Белых
    сегодня в 21:32
    Бомжи скажите а как вам искрометная игра 40 миллионного АБЕЛАРДО? И что у него есть в арсенале навыков в атаке кроме бриллиантовых сережек и накрашенных бровей? Только честно?
    Покупают весь шлак кому не нужен!
    ну а че и нет0не за свои же!!!
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 21:30
    Бомжи скажите а как вам искрометная игра 40 миллионного АБЕЛАРДО? И что у него есть в арсенале навыков в атаке кроме бриллиантовых сережек и накрашенных бровей? Только честно?
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:29
    Нули 😂
    Footbolista
    Footbolista ответил Evilhuman
    сегодня в 21:28
    А вдруг еще 2 проиграет?)...
    Evilhuman
    Evilhuman ответил Footbolista
    сегодня в 21:28
    А вдруг Зенит хоть одну игру выиграет, придется для вас доп.тур устраивать))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ziborock
    сегодня в 21:26
    Луччше посчитай сколько у вас побед над Локо за последние, скажем так, лет 10)))
    В противостояниию...за 10 лет (с 2010-го года) - 10 побед Зенита...7 побед Локо...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:26
    "Догоняющие" ЦСКА и Локомотив в этом туре приблизились к Лидеру,Чемпиону,Гегемону и Флагману (это всё одна команда) - ровно на ноль очков...)))
    Заратустра
    Заратустра ответил Nikola45
    сегодня в 21:25
    Помимо пеналя ещё и Миранчук в самом конце вас простил. Отскокище лазурное.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 21:25
    Матч полное 73о, смотреть на рыбок в аквариуме полтора часа куда веселее и интереснее!
    Паровозов
    Паровозов ответил Azu-Killah37
    сегодня в 21:24
    Удаление Хёведеса, не? Ни одной жёлтой Баринову, не?
    Не
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил Паровозов
    сегодня в 21:23
    Судейство отстой, такой Вар нам не нужен. Питерские должны довольствоваться ничейкой, как же Миранчук не зарешал то в конце .
    Удаление Хёведеса, не? Ни одной жёлтой Баринову, не?
    Nikola45
    Nikola45 ответил oFANATo
    сегодня в 21:23
    Газпромовско-Дюковский судейка так старался, так старался. Да же Семина удалил. СРАМОТА.
    Его удалять нужно было до конца сезона! Еще в первой игре! Да пожалели его!
    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
    сегодня в 21:23
    Сейчас надо почитать критику ..))) В адрес Зенита...который дома в РПЛ не проигрывает с 2018-го года... Как никак - Одни сегодня на последней секунде отскочили от Урала.... Вторые набрали 3 очка ....что случается с ними крайне редко...)))
    Луччше посчитай сколько у вас побед над Локо за последние, скажем так, лет 10)))
    ошалевший
    ошалевший ответил Паровозов
    сегодня в 21:23
    Судейство отстой, такой Вар нам не нужен. Питерские должны довольствоваться ничейкой, как же Миранчук не зарешал то в конце .
    пижон и мажор потому что,пока на землю не вернётся нет от него толка
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 21:22
    Судейство отстой, такой Вар нам не нужен. Питерские должны довольствоваться ничейкой, как же Миранчук не зарешал то в конце .
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    сегодня в 21:21
    Хорошего игрока купили Питер за 45 млн евро!
    Забивает,пасы результативные отдает,финтит!
    Не игрок,а сказка!
    Нужно еще на таких звездных игроков выделить из БЮДЖЕТА миллионов 250 евро!!! хахахах
    Nikola45
    Nikola45 ответил Заратустра
    сегодня в 21:21
    Я бы назвал это отскоком Зенитки, которого вытащил заряженный судейка не поставив 100% пенальти за игру рукой. Даже ВАР смотреть не стал.
    А я бы назвал Отскок Локомотива! Грубейшая игра как всегда! Что то так Локо не играет в Европе! За разбитый нос! Желтая! Нет? А там и смотреть нечего! Рука прижатая была
    leopit
    leopit
    сегодня в 21:21
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