«Зенит» и «Локомотив» поделили очки

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России.
«Зенит» (46) располагается на первом месте, «Локомотив» (35) - пятый.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Локомотив» 0:0
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Жирков 77), Вильмар Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси (Азмун 70), Сутормин (Кузяев 89)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило Серкейра 90), Хеведес, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Жемалетдинов 76), Мариу
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Хеведес 14, Гильерме 33, Иванович 69, Ракицкий 71, Оздоев 74
Судья: Турбин Евгений.
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо».
Успокойся уже -- зенит чемпион
Успокойся уже -- зенит чемпион
2-е.Московские догоняльщики и на миллиметр не приблизились к лидеру...
3-е.Малком впервые за год (с игры с Сельтой) отыграл 90 минут...как уже другой вопрос..
4-е.Зенит дома (в любом составе) в РПЛ по-прежнему не проигрывает с 2018-го года...
5-е.Наконец то с возобновлением первенства вернулись радующие глаз комменты - "Газпром всё купил...судьи никакущие...мы все сильные а Зенит слабый...и пр."
6-е.Скоро лето..новый сезон..новые усиления...новые задачи...
7-е.Вчера Зенит лидировал с отрывом в 10 очков..а сегодня на 21:00 на 11 очков...))
8-е.Кашшаи работает...Турбин уже не отменяет голы Зенита и не ищет на поле Халка чтоб удалить..
9-е.Всех с началом весенней части первенства...Хеведеса с Днём Рождения...!!
10-е.Спартак с Победой !!
2-е.Московские догоняльщики и на миллиметр не приблизились к лидеру...
3-е.Малком впервые за год (с игры с Сельтой) отыграл 90 минут...как уже другой вопрос..
4-е.Зенит дома (в любом составе) в РПЛ по-прежнему не проигрывает с 2018-го года...
5-е.Наконец то с возобновлением первенства вернулись радующие глаз комменты - "Газпром всё купил...судьи никакущие...мы все сильные а Зенит слабый...и пр."
6-е.Скоро лето..новый сезон..новые усиления...новые задачи...
7-е.Вчера Зенит лидировал с отрывом в 10 очков..а сегодня на 21:00 на 11 очков...))
8-е.Кашшаи работает...Турбин уже не отменяет голы Зенита и не ищет на поле Халка чтоб удалить..
9-е.Всех с началом весенней части первенства...Хеведеса с Днём Рождения...!!
10-е.Спартак с Победой !!
П.С. Руководству Зенита надо бы признать ошибку и вернуть Кокорина. Был бы он на поле, Зенит смотрелся бы куда интересней.
П.С. Руководству Зенита надо бы признать ошибку и вернуть Кокорина. Был бы он на поле, Зенит смотрелся бы куда интересней.
ну а че и нет0не за свои же!!!
ну а че и нет0не за свои же!!!
Забивает,пасы результативные отдает,финтит!
Не игрок,а сказка!
Нужно еще на таких звездных игроков выделить из БЮДЖЕТА миллионов 250 евро!!! хахахах
Забивает,пасы результативные отдает,финтит!
Не игрок,а сказка!
Нужно еще на таких звездных игроков выделить из БЮДЖЕТА миллионов 250 евро!!! хахахах