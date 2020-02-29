«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма»

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Отметим, что поединок на несколько минут прерывался из-за поведения болельщиков мюнхенской команды.
«Бавария» (52) располагается на первом месте, «Хоффенхайм» (34) - восьмой.
Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена
«Хоффенхайм» - «Бавария» 0:6 (0:4)
Голы: Гнабри 2, Киммих 7, Зиркзее 15, Коутиньо 33, Коутиньо 47, Горецка 62
«Хоффенхайм»: Бауманн, Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич 46), Гриллитш, Самассеку (Акпогума 73), Сков, Баумгартнер, Ларсен (Рибейро дос Сантос 30), Бебу
Главный тренер: Шройдер Альфред.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Толиссо 46), Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес 63), Киммих, Алькантара, Гнабри, Мюллер (Горецка 56), Коутиньо, Зиркзее
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Судья: Дингерт Кристиан.