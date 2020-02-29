ГлавнаяНовости

«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма»

сегодня, 19:42
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Отметим, что поединок на несколько минут прерывался из-за поведения болельщиков мюнхенской команды.

«Бавария» (52) располагается на первом месте, «Хоффенхайм» (34) - восьмой.

Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена

«Хоффенхайм» - «Бавария» 0:6 (0:4)
Голы: Гнабри 2, Киммих 7, Зиркзее 15, Коутиньо 33, Коутиньо 47, Горецка 62

«Хоффенхайм»: Бауманн, Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич 46), Гриллитш, Самассеку (Акпогума 73), Сков, Баумгартнер, Ларсен (Рибейро дос Сантос 30), Бебу
Главный тренер: Шройдер Альфред.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Толиссо 46), Алаба, Дэвис (Люка Эрнандес 63), Киммих, Алькантара, Гнабри, Мюллер (Горецка 56), Коутиньо, Зиркзее
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Судья: Дингерт Кристиан.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на 74-й минуте
Сегодня, 19:52 Комментарии1
«Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом»
Сегодня, 19:52 Комментарии14
«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии6
Менхенгладбахская «Боруссия» с трудом обыграла «Аугсбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии0
«Болонья» уступила «Лацио»
Сегодня, 18:55 ВидеоКомментарии9
«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби
Сегодня, 18:28 Комментарии121
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Migelito
Migelito
сегодня в 20:09
Раскочегарилась машина) Так и прет катком по всем
h8you
h8you
сегодня в 20:04
дастиш фантастиш
доктоР7
доктоР7
сегодня в 20:02
Коутиньо молодцом, оклемался!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 20:00
А за что фаны Баварии обозвали владелца Хоффенхайма?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:56
С победой.
ЮHВА
ЮHВА
сегодня в 19:56
Это что вообще было??? Сколько смотрю футбол, ничего подобного не видел.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 19:53
Вот это счёт.Бавария давит всех?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 19:53
Машина
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 19:45
бавария мощь. второй претендент на лч после мс
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100