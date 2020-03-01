Тренер «Борнмута» Хоу: «Наш матч с „Челси“ – хорошая реклама для АПЛ»

Главный тренер «Борнмута» прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» в 28-м туре АПЛ .

Действительно интересная игра, хорошая реклама для Лиги, мы хорошо показали себя. Не хватило совсем немного, чтобы выиграть матч. Мы переломили ход матча во втором тайме.



Забивать с игры было трудно для нас в этом сезоне. Мы выглядели более похожими на себя в последние четыре или пять игр, сейчас мы набираем обороты в правильном направлении. Наша команда начинает выглядеть угрозой для остальных, это должно добавлять позитива.