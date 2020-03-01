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Тренер «Борнмута» Хоу: «Наш матч с „Челси“ – хорошая реклама для АПЛ»

01 марта 2020, 12:12
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» в 28-м туре АПЛ.

Действительно интересная игра, хорошая реклама для Лиги, мы хорошо показали себя. Не хватило совсем немного, чтобы выиграть матч. Мы переломили ход матча во втором тайме.

Забивать с игры было трудно для нас в этом сезоне. Мы выглядели более похожими на себя в последние четыре или пять игр, сейчас мы набираем обороты в правильном направлении. Наша команда начинает выглядеть угрозой для остальных, это должно добавлять позитива.

Также о прошедшем матче порассуждал наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил Klaksvikar Itrottarselag
01 марта в 12:19, ред.
Добрый день. Не берусь утверждать, но кажется уже наступил март. В связи с этим, а также с тем что до дедлайна менее часа у меня вопрос - что делать? Набирать новую команду, попутно поздравляя Шишанутого с красивой победой в феврале или делать трансферы в старой команде и наша дуэль продолжится?
Добрый день. Решать только вам. Но я бы создал вторую команду: месяц всё равно новый начался, а у вас насколько я понял ещё и превышение лимита сильное после переоценки.
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