Тренер «Борнмута» Хоу: «Наш матч с „Челси“ – хорошая реклама для АПЛ»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» в 28-м туре АПЛ.
Действительно интересная игра, хорошая реклама для Лиги, мы хорошо показали себя. Не хватило совсем немного, чтобы выиграть матч. Мы переломили ход матча во втором тайме.
Забивать с игры было трудно для нас в этом сезоне. Мы выглядели более похожими на себя в последние четыре или пять игр, сейчас мы набираем обороты в правильном направлении. Наша команда начинает выглядеть угрозой для остальных, это должно добавлять позитива.
Также о прошедшем матче порассуждал наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.