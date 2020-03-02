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Димитров: «„Урал“ должен был обыгрывать ЦСКА»

02 марта 2020, 12:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Хавбек «Урала» Николай Димитров поделился мнением о встрече 20-го тура РПЛ с ЦСКА:

Честно говоря, я недоволен итогами матча. Мы даже после встречи обсуждали в раздевалке, что это одна из наших лучших игр против ЦСКА. В последнее время мы играли против «армейцев» не очень удачно. Сожалеем, что нам не удалось победить, при всем уважении к сопернику. Сегодня у нас был отличный шанс, чтобы переломить неудачную серию в матчах с ЦСКА.

Также свое мнение об игре высказал защитник екатеринбуржцев Мацей Вилюш:

С учетом того, как складывался матч, можно сказать, что мы потеряли три очка. Играть с ЦСКА на выезде всегда сложно, но у нас был отличный шанс в концовке забить второй мяч. При счете 2:0 «армейцы» бы уже вряд ли отыгрались. Но одно очко — это тоже хороший результат. Хотя могли добиться и большего.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Faustello
02 марта в 19:11
У СНГ денег хватает, армейскими стереотипами мыслишь ))) По правописанию спасиб канеш, иной раз хромаит )))
А что такое СНГ ? Не в курсе?
isamsn
isamsn
02 марта в 17:20
Зрелищности при игре таких команд как Урал на поле не наблюдается. 11 человек устраивают броневагон и ждут ошибок соперника. В других видах спорта это признаётся пассивной игрой и наложением штрафных санкций.
форева
форева
02 марта в 16:18
Начинается болтовня после драки.))) Чудом по чистой случайности отскочили (ну справедливости ради конечно наши тоже бездарно играли, с тросточками.)) ) и пошла болтология о том , что прямо обязаны были побеждать.))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 марта в 14:47
Повезло
Faustello
Faustello ответил ANATOLY KANDAUROV
02 марта в 14:43
Предположение в твоем же духе. Вечером по Кубань ТВ бегущей строкой прошло объявление. "Срочно нужны деньги на хороший подарок судьям, которые разрешили Ари перебить пенальти. При этом уговор был - перебивать до тех пор, пока Беленов не пропустит". Такая же чушь, как и то, что ты написал. Согласен:? PS. Кстати слово самОгон пишется через О.
У СНГ денег хватает, армейскими стереотипами мыслишь )))
По правописанию спасиб канеш, иной раз хромаит )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Faustello
02 марта в 13:29, ред.
Егорычев вечером закрылся в подвале, достал из подпола погоны в тряпочку завернутые, пробил дырочку под звездочку, хряпнул стакан самагона и счастливо лег спать.
Предположение в твоем же духе. Вечером по Кубань ТВ бегущей строкой прошло объявление. "Срочно нужны деньги на хороший подарок судьям, которые разрешили Ари перебить пенальти. При этом уговор был - перебивать до тех пор, пока Беленов не пропустит". Такая же чушь, как и то, что ты написал. Согласен:?
PS. Кстати слово самОгон пишется через О.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Армейская душа
02 марта в 13:24, ред.
Смешно такое от автобуса слышать
В добавление можно заметить, что у них и с арифметикой плохо. "Мы потеряли три очка" Если игра закончилась вничью, то Урал получил 1 очко. Если бы выиграли - то 3. Значит в лучшем случае потеряли 3-1 = 2. А если бы Годзюр не потащил два очень приличных удара ( Дзагоева и Бистровича), то все было бы иначе. Поэтому футбол прекрасен своей непредсказуемостью и нельзя предполагать что было бы , если...... забил, не забил и т.д. Результат закономерен. А гол Фернандеса вообще лучший гол тура.
Mi6
Mi6
02 марта в 13:24
Когда уже ханчаренке покажут на дверь, а хинеру - пенсионное удостоверение?
Faustello
Faustello
02 марта в 13:19
Егорычев вечером закрылся в подвале, достал из подпола погоны в тряпочку завернутые, пробил дырочку под звездочку, хряпнул стакан самагона и счастливо лег спать.
LOpp
LOpp
02 марта в 13:07
Урал на голову был сильнее цска. Обидно конечно терять очки в матче с таким слабым соперником.
Армейская душа
Армейская душа
02 марта в 13:00
Смешно такое от автобуса слышать
RIR68
RIR68
02 марта в 12:39
по счёту до 90-й минуты могли выиграть, а по качеству игры совсем нет. как в прочем и мы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Опасный хулиган
02 марта в 12:34, ред.
армейцы должны громить такие клубы, как Уралан
Так по логике Ливерпуль должен был разгромить Уотфорд, а не наоборот, а Атлетико вчера должен был громить аутсайдера Эспаньола. Не всё всегда бывает так, как "должно". Это футбол
Опасный хулиган
Опасный хулиган
02 марта в 12:32
армейцы должны громить такие клубы, как Уралан
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 марта в 12:30, ред.
На самом деле, Уралу повезло, что они смогли забить первыми. Если бы первым забил ЦСКА (а подходы и попытки были), то мог бы повториться разгромный сценарий контрольного матча с Уфой (3-0). Тогда тоже первый тайм шел ни шатко ни валко, без голов, а после первого забитого уфимцы побежали отыгрываться и посыпались. Автобус, как правило, держится на месте только пока команда не пропустила. Считаю, реально результат матча с Уралом отражает игру - на что наиграли, то и получили.
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:25
Чтобы обыграть ЦСКА с такой игрой надо я..ца слоновые иметь.
cska minus
cska minus
02 марта в 12:22
ЦСКа отскочили конкретно...
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