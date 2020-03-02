Димитров: «„Урал“ должен был обыгрывать ЦСКА»

Хавбек «Урала» Николай Димитров поделился мнением о встрече 20-го тура РПЛ с ЦСКА:
Честно говоря, я недоволен итогами матча. Мы даже после встречи обсуждали в раздевалке, что это одна из наших лучших игр против ЦСКА. В последнее время мы играли против «армейцев» не очень удачно. Сожалеем, что нам не удалось победить, при всем уважении к сопернику. Сегодня у нас был отличный шанс, чтобы переломить неудачную серию в матчах с ЦСКА.
Также свое мнение об игре высказал защитник екатеринбуржцев Мацей Вилюш:
С учетом того, как складывался матч, можно сказать, что мы потеряли три очка. Играть с ЦСКА на выезде всегда сложно, но у нас был отличный шанс в концовке забить второй мяч. При счете 2:0 «армейцы» бы уже вряд ли отыгрались. Но одно очко — это тоже хороший результат. Хотя могли добиться и большего.
По правописанию спасиб канеш, иной раз хромаит )))
По правописанию спасиб канеш, иной раз хромаит )))
PS. Кстати слово самОгон пишется через О.
PS. Кстати слово самОгон пишется через О.