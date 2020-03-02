Димитров: «„Урал“ должен был обыгрывать ЦСКА»

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02 марта 2020, 12:14

Хавбек «Урала» поделился мнением о встрече 20-го тура РПЛ с ЦСКА :

Честно говоря, я недоволен итогами матча. Мы даже после встречи обсуждали в раздевалке, что это одна из наших лучших игр против ЦСКА . В последнее время мы играли против «армейцев» не очень удачно. Сожалеем, что нам не удалось победить, при всем уважении к сопернику. Сегодня у нас был отличный шанс, чтобы переломить неудачную серию в матчах с ЦСКА .

Также свое мнение об игре высказал защитник екатеринбуржцев :