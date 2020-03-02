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Адиев объяснил, почему выбрал Кокорина лучшим игроком матча

02 марта 2020, 08:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев, который определял лучшего футболиста встречи «Сочи» — «Арсенал», объяснил свой выбор в пользу форварда южан Александра Кокорина:

Хочу немного прояснить ситуацию с выбором лучшего игрока матча. Когда ты идешь в студию экспертом, то, как правило, тебя просят определиться с выбором к 85-й минуте матча. Так было и в этот раз. Я отдал свое предпочтение Александру Кокорину при ничейном результате. Считаю, что на тот момент он полностью заслужил эту награду, так как его гол – это целиком индивидуальное мастерство футболиста и его личная заслуга. Кокорин в одиночку сделал этот гол.

Сразу после окончания матча я подчеркнул в студии, что если бы выбирал лучшего по итогам 95 минут, то назвал бы лучшим Михаила Левашова. Голкипер «Арсенала» провел отличный матч и тоже имел все основания называться лучшим. Но получилось так, как получилось, и я хочу поздравить Сашу с этой наградой, а Михаила и всю Тулу – с заслуженной победой в матче.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:08
Кокорин такой же лучший как Месська лучший футболист мира. Такая же липовая награда.
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 11:35
Ясень пень:Чтобы подбодрить сидельца! А то,что он дважды маханул мимо ворот,показав своё истинное мастерство-это не в счёт.Поэтому все эти "назначения лучших"-блеф и личная вкусовщина.
cska minus
cska minus
02 марта в 11:07
На Канделаки ТВ запрещено выбирать "не зенитовских"
Аксинья
Аксинья
02 марта в 10:17
Осталось только Кокошу выбрать в символическую сборную тура и лучшим игроком тура...(а на запоротые моменты можно закрыть глаза)
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 09:56
А по факту Луценко лучший игрок матча!!!
EAGinLE
EAGinLE
02 марта в 09:27
С победой Арсенал .
Ablom
Ablom
02 марта в 09:25
Победа такия же заслуженная, какой Адиев тренер.
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