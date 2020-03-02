Адиев объяснил, почему выбрал Кокорина лучшим игроком матча

Главный тренер «Чайки» , который определял лучшего футболиста встречи «Сочи» — «Арсенал», объяснил свой выбор в пользу форварда южан :

Хочу немного прояснить ситуацию с выбором лучшего игрока матча. Когда ты идешь в студию экспертом, то, как правило, тебя просят определиться с выбором к 85-й минуте матча. Так было и в этот раз. Я отдал свое предпочтение Александру Кокорину при ничейном результате. Считаю, что на тот момент он полностью заслужил эту награду, так как его гол – это целиком индивидуальное мастерство футболиста и его личная заслуга. Кокорин в одиночку сделал этот гол.

Сразу после окончания матча я подчеркнул в студии, что если бы выбирал лучшего по итогам 95 минут, то назвал бы лучшим Михаила Левашова. Голкипер «Арсенала» провел отличный матч и тоже имел все основания называться лучшим. Но получилось так, как получилось, и я хочу поздравить Сашу с этой наградой, а Михаила и всю Тулу – с заслуженной победой в матче.