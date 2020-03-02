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Балахнин: «ВАР справедливо отменил удаление игрока „Ахмата“»

02 марта 2020, 12:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре дончан против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ:

Если бы удаление все-таки состоялось, то шансов у «Ахмата» на ничью было бы гораздо меньше. Но основания, чтобы отменить красную карточку, все-таки были. И в этом эпизоде восторжествовала справедливость, как это ни печально для донского клуба. Сложно судить о состоянии «Ростова» по итогам одного матча, но это явно была не лучшая их игра в этом сезоне. Тем не менее даже при таком раскладе они выглядели лучше «Ахмата». 

Нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать отмену красной карточки футболисту «Ахмата». 

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астап бендер
астап бендер
02 марта в 18:46
Что можно сказать Балахнину?-ИУДА!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
02 марта в 14:54, ред.
По плачевным результатам работы Балахнина в своё время на посту гл.тренера Ростова, рассуждать о его компетентности не имеет смысла.
max74
max74
02 марта в 14:52
А подножка Чернову в штрафной Ахмата, последствия которой Лапочкиным демонстративно проигнорированы, тоже СПРАВЕДЛИВА ?
MaxRnD
MaxRnD
02 марта в 14:49
Да ну 3
Аксинья
Аксинья
02 марта в 13:09
Только не понятно одного, какое конкретно было нарушение у ростовчан - если офсайд у Байромяна, то его вроде бы и не было, а если фол у Норманна то Лапочкин и за более грубые фолы не свистел...Так что может быть основания были отпущены сверху?
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:44
Понятно, что Валнра недоволен.
Трезвый повар
Трезвый повар
02 марта в 12:12
В чём справедливость в отмене удаления? Шомуродов прорывался в штрафную и защитник сзади свалил его борцовским приёмом
Даже если допустить что нарушение тянуло не на красную карточку, а на жёлтую то как судьи ВАР отменили и штрафной? Вот это уже полный беспредел. Тогда им надо было отменять и пенальти в ворота Ростова, так как там нарушение было не такое явное как против Шомуродова
Сп62
Сп62
02 марта в 12:10
Восторжествовала справедливость. В чём же она заключается?
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