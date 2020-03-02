Балахнин: «ВАР справедливо отменил удаление игрока „Ахмата“»

Бывший главный тренер «Ростова» поделился мнением об игре дончан против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ :

Если бы удаление все-таки состоялось, то шансов у «Ахмата» на ничью было бы гораздо меньше. Но основания, чтобы отменить красную карточку, все-таки были. И в этом эпизоде восторжествовала справедливость, как это ни печально для донского клуба. Сложно судить о состоянии «Ростова» по итогам одного матча, но это явно была не лучшая их игра в этом сезоне. Тем не менее даже при таком раскладе они выглядели лучше «Ахмата».