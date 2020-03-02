Балахнин: «ВАР справедливо отменил удаление игрока „Ахмата“»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре дончан против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ:
Если бы удаление все-таки состоялось, то шансов у «Ахмата» на ничью было бы гораздо меньше. Но основания, чтобы отменить красную карточку, все-таки были. И в этом эпизоде восторжествовала справедливость, как это ни печально для донского клуба. Сложно судить о состоянии «Ростова» по итогам одного матча, но это явно была не лучшая их игра в этом сезоне. Тем не менее даже при таком раскладе они выглядели лучше «Ахмата».
Нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать отмену красной карточки футболисту «Ахмата».
Даже если допустить что нарушение тянуло не на красную карточку, а на жёлтую то как судьи ВАР отменили и штрафной? Вот это уже полный беспредел. Тогда им надо было отменять и пенальти в ворота Ростова, так как там нарушение было не такое явное как против Шомуродова
Даже если допустить что нарушение тянуло не на красную карточку, а на жёлтую то как судьи ВАР отменили и штрафной? Вот это уже полный беспредел. Тогда им надо было отменять и пенальти в ворота Ростова, так как там нарушение было не такое явное как против Шомуродова