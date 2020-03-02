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Тренер «Сочи» Федотов: «Мы не боимся кокоринозависимости»

02 марта 2020, 10:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в матче 20-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

Он забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Михаил Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Саша, наверное, уже увидел на табло свою фамилию. Но такое бывает. Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.

Боимся ли мы кокоринозависимости? То, что он будет забивать? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у «Барселоны» мессизависимость, у «Ювентуса» – роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду.

Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком матча. 

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Все комментарии
Сп62
Сп62
02 марта в 12:13
Мы этого не боимся, но она есть.
112910415
112910415
02 марта в 11:53
..." мы боимся, что расширение лиги отложат ! "
Jantu
Jantu
02 марта в 11:38
Удачи Сочи!
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 11:32
Опаснее кокоринозависимости только коронакокоринозависимость.
cska minus
cska minus
02 марта в 11:31
Да какой Кокорин?
Кокорин теперь Джентльмен удачи!
Забил, выпил в тюрьму! Забил, выпил, в тюрьму!" Романтика!
Трезвый повар
Трезвый повар
02 марта в 11:02
Надо бояться короновирусность, а не кокоринозависимость
beefs
beefs
02 марта в 11:00
причем здесь зависимость, голы нужны и чем больше, тем лучше...
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