ГлавнаяНовости

Федун: «В матче с „Динамо“ были видны плюсы и минусы игры „Спартака“»

02 марта 2020, 09:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив.

В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wingback
wingback
02 марта в 11:44
Мне был виден лишь пердив...
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 11:39
1.Минус -это то,что "Спартак" вчистую переиграл "Динамо"
2.Плюс-это то,что "Спартак" не забил все голы,которые мог и должен был(пять штук) и что он не поднялся в таблице высоко.
Но шанс обогнать неудачливого гения Ганчарэнку резко возросли.И у обоих клубов нет никаких ресурсов "побороться за чемпионство",как продолжают утверждать пустые головы,и даже на ЛЧ.Вот Кубок "Спартак" может выиграть,а ЦСКА-нет.Гинер запретил.
Храневец
Храневец ответил Новости Тарасовки
02 марта в 11:07
А у спартака есть плюсы?
    Храневец
    Храневец
    02 марта в 11:06
    У ДИНАМО ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ПЛЮСОВ . И ЭТО СИЛЬНЫЙ СОПЕРНИК ?
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    02 марта в 11:06
    Тренер у Динамо слабоват, после молодежки сразу в большую команду психологически трудно перестроится, немец его переиграл имея в команде такие деревья как Соболев )
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
    02 марта в 10:50
    Когда одна команда доминирует на поле вторую как правило не видно...обычное дело...
    Kuvan
    Kuvan
    02 марта в 10:38
    Просто Динамо не играло совсем.
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    02 марта в 10:33
    А у спартака есть плюсы?
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил makkie
    02 марта в 10:31
    Поменял
    LOpp
    LOpp
    02 марта в 10:26
    лучше молчи
    makkie
    makkie ответил Scuderia Ferrаri
    02 марта в 10:24
    Послезавтра ЦСКА отнюдь не фаворит.
    Завтра? А завтра у цска какой-то матч, и с кем играете?
    Кубковое дерби так-то в среду.
    beefs
    beefs
    02 марта в 09:58
    Хорошо, есть над чем работать...
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    02 марта в 09:56, ред.
    Послезавтра ЦСКА отнюдь не фаворит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 марта в 09:55
    Всё проще...
    "В матче с „Динамо“ не было видно игры Динамо".....
    Mangur
    Mangur
    02 марта в 09:55
    Без комментариев
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100