Федун: «В матче с „Динамо“ были видны плюсы и минусы игры „Спартака“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив.
В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры.
2.Плюс-это то,что "Спартак" не забил все голы,которые мог и должен был(пять штук) и что он не поднялся в таблице высоко.
Но шанс обогнать неудачливого гения Ганчарэнку резко возросли.И у обоих клубов нет никаких ресурсов "побороться за чемпионство",как продолжают утверждать пустые головы,и даже на ЛЧ.Вот Кубок "Спартак" может выиграть,а ЦСКА-нет.Гинер запретил.
2.Плюс-это то,что "Спартак" не забил все голы,которые мог и должен был(пять штук) и что он не поднялся в таблице высоко.
Но шанс обогнать неудачливого гения Ганчарэнку резко возросли.И у обоих клубов нет никаких ресурсов "побороться за чемпионство",как продолжают утверждать пустые головы,и даже на ЛЧ.Вот Кубок "Спартак" может выиграть,а ЦСКА-нет.Гинер запретил.
Кубковое дерби так-то в среду.
Кубковое дерби так-то в среду.
"В матче с „Динамо“ не было видно игры Динамо".....
"В матче с „Динамо“ не было видно игры Динамо".....