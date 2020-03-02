Федун: «В матче с „Динамо“ были видны плюсы и минусы игры „Спартака“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Хороший старт после перерыва. Три очка — это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив.

В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры.