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В. Игнатьев: «„Локо“ будет делать всё возможное для борьбы за чемпионство»

02 марта 2020, 12:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке:

Конечно, хотелось выиграть и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать все возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, на сколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться.

Ранее свое мнение о матче с «Зенитом» высказал другой защитник «железнодорожников» — Ведран Чорлука

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
02 марта в 15:25
Сухина нам в помощь!
leopit
leopit
02 марта в 14:05
Нахал и наглец....
Байкал-38
Байкал-38
02 марта в 12:58
Влад всё бы так, но как это сделать без нападения?
В Питере играли 75 минут в меньшинстве, потом вышел Рифат, ну так же нельзя!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 12:48
На фоне техничных питерцев, Игнатьев с Бариновым смотрелись ну очень бледненько.
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