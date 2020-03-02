В. Игнатьев: «„Локо“ будет делать всё возможное для борьбы за чемпионство»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке:
Конечно, хотелось выиграть и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать все возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, на сколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться.
Ранее свое мнение о матче с «Зенитом» высказал другой защитник «железнодорожников» — Ведран Чорлука.
В Питере играли 75 минут в меньшинстве, потом вышел Рифат, ну так же нельзя!
В Питере играли 75 минут в меньшинстве, потом вышел Рифат, ну так же нельзя!