В. Игнатьев: «„Локо“ будет делать всё возможное для борьбы за чемпионство»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о чемпионской гонке:

Конечно, хотелось выиграть и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать все возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, на сколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться.