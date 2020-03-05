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Adidas станет техническим спонсором «Локомотива» с сезона-2020/21

05 марта 2020, 13:53

«Локомотив» и Adidas сообщили о предстоящем долгосрочном сотрудничестве. Договор о техническом спонсорстве начнет действовать 1 июля 2020 года. Начиная со следующего сезона команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией Adidas.

Подписание контракта с Adidas прокомментировал гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе.

Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года.

Отметим, что накануне «Локомотив» объявил о сотрудничестве с тремя компаниями.

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Палыч82
Палыч82
вчера в 00:55
Выплата в 5 раз больше, чем по контракту с UA. О чем речь, господа...
Kuvan
Kuvan
05 марта в 21:13
Не форма красит команду.
Вихлюн
Вихлюн
05 марта в 18:46
ну и зря, у Локо от UA на мой взгляд самая красивая форма, да и вообще UA отличные формы делают
shur
shur
05 марта в 18:28
...кто носит форму АДИДАС,тому в плацкарте,на перроне...любая баба даст!!!
Twisted
Twisted
05 марта в 15:45
От Адидас лет шесть назад когда Ниасс еще играл была шикарная форма в зеленом цвете,от UA же вышел полный отстой
Паровозов
Паровозов
05 марта в 14:22
Опять три полоски и никакого креатива.
MaxRnD
MaxRnD
05 марта в 14:12
Фортануло паровозам
Jantu
Jantu
05 марта в 13:54
Вряд ли это повысит статус Локомотива.
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