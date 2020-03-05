Adidas станет техническим спонсором «Локомотива» с сезона-2020/21

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05 марта 2020, 13:53

«Локомотив» и Adidas сообщили о предстоящем долгосрочном сотрудничестве. Договор о техническом спонсорстве начнет действовать 1 июля 2020 года. Начиная со следующего сезона команды, входящие в структуру «Локомотива», будут экипированы продукцией Adidas.

Подписание контракта с Adidas прокомментировал гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе.

Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года.

Отметим, что накануне «Локомотив» объявил о сотрудничестве с тремя компаниями.