Васильев: «Клубам РПЛ мешает так называемая „бюджетная игла“»

Бывший гвице-президент «Монако» Вадим Васильев назвал некоторые негативные стороны российского футбола.

Лидеры Премьер-лиги организационно развиваются правильно. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА выстроены достаточно профессионально. Но по ним, как и по остальным, бьет главная проблема российского футбола — низкая цена телеправ.

Немыслимо, что в огромной России эта статья доходов меньше, чем в крохотной Португалии! Это делает весь бизнес убыточным. А еще на клубах РПЛ негативно сказывается так называемая «бюджетная игла». Садясь на нее, невозможно строить долгосрочные планы.

А еще российскому футболу не хватает доступности инфраструктуры. В Исландии один манеж приходится на 27 тысяч человек, а у нас – на 2,2 миллиона! Развитие начинается с детского уровня. Ребенок должен хотя бы попасть на качественное футбольное поле, чтобы запустить процесс его обучения. И тут мы вновь упираемся в проблему тренерских кадров. Из 11 тысяч российских специалистов менее половины работают с лицензиями. Это ненормально!