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Васильев: «Клубам РПЛ мешает так называемая „бюджетная игла“»

вчера, 23:11

Бывший гвице-президент «Монако» Вадим Васильев назвал некоторые негативные стороны российского футбола. 

Лидеры Премьер-лиги организационно развиваются правильно. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА выстроены достаточно профессионально. Но по ним, как и по остальным, бьет главная проблема российского футбола — низкая цена телеправ.

Немыслимо, что в огромной России эта статья доходов меньше, чем в крохотной Португалии! Это делает весь бизнес убыточным. А еще на клубах РПЛ негативно сказывается так называемая «бюджетная игла». Садясь на нее, невозможно строить долгосрочные планы.

А еще российскому футболу не хватает доступности инфраструктуры. В Исландии один манеж приходится на 27 тысяч человек, а у нас – на 2,2 миллиона! Развитие начинается с детского уровня. Ребенок должен хотя бы попасть на качественное футбольное поле, чтобы запустить процесс его обучения. И тут мы вновь упираемся в проблему тренерских кадров. Из 11 тысяч российских специалистов менее половины работают с лицензиями. Это ненормально!

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goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:37
Истину глаголит
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:12
Раздутые бюджеты подними цены на игроков , не посильнее бедным клубам . Это давно ясно всем .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:58
Вумный какой?!? Вот взял бы с дружками олигархами да и снял бы какой нибудь российский клуб с бюджетной иглы. А то сами за бугром наворованные в России деньги тратят, так еще оттуда нам как жить указывают.
RBA
RBA ответил Багор
вчера в 23:47
ЦСКА сел на бюджетную иглу и ему там неплохо.
Вам тоже на Газпромовской игле не плохо сидится.
Багор
Багор
вчера в 23:28
ЦСКА сел на бюджетную иглу и ему там неплохо.
311
311
вчера в 23:27
В России не хватает обеспеченных людей, а кто стал обеспеченным, уже не в России!)
Игорь Томм
Игорь Томм
вчера в 23:26
Все правильно сказал и очень понятно! Когда это все дойдет до власти?
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