РПЛ на YouTube запускает платную подписку для просмотра матчей

РПЛ запускает платный сервис для просмотра матчей через Youtube. Раньше игры можно было бесплатно смотреть за пределами РФ.
Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней. На базовом уровне пользователю доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за $2,99. На расширенном уровне зрителям будут предложены все матчи с русским комментарием, а также два с английским. Стоимость такой подписки составляет $4,99 в месяц.
Директор российской Премьер-Лиги по маркетингу Евгений Савин поделился мнением об этом:
Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру.
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов также прокомментировал эту сделку:
На настоящий момент РПЛ изучает перспективу запуска собственного или партнёрского ОТТ-сервиса для международной аудитории, и в этом контексте соглашение с Google – очень важный этап в осуществлении наших планов с точки зрения понимания предпочтений аудитории, ее чувствительности к цене и уровня конверсии.
Руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков тоже высказался о партнерстве с Google:
Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта
В прошлом году президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что контракт между лигой и «Матч ТВ» может быть пересмотрен.
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I