РПЛ на YouTube запускает платную подписку для просмотра матчей

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02 марта 2020, 15:22

РПЛ запускает платный сервис для просмотра матчей через Youtube. Раньше игры можно было бесплатно смотреть за пределами РФ .

Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней. На базовом уровне пользователю доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за $2,99. На расширенном уровне зрителям будут предложены все матчи с русским комментарием, а также два с английским. Стоимость такой подписки составляет $4,99 в месяц.

Директор российской Премьер-Лиги по маркетингу Евгений Савин поделился мнением об этом:

Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов также прокомментировал эту сделку:

На настоящий момент РПЛ изучает перспективу запуска собственного или партнёрского ОТТ-сервиса для международной аудитории, и в этом контексте соглашение с Google – очень важный этап в осуществлении наших планов с точки зрения понимания предпочтений аудитории, ее чувствительности к цене и уровня конверсии.

Руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков тоже высказался о партнерстве с Google:

Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта