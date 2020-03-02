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РПЛ на YouTube запускает платную подписку для просмотра матчей

02 марта 2020, 15:22

РПЛ запускает платный сервис для просмотра матчей через Youtube. Раньше игры можно было бесплатно смотреть за пределами РФ.

Сервис платной подписки на матчи РПЛ состоит из двух уровней. На базовом уровне пользователю доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за $2,99. На расширенном уровне зрителям будут предложены все матчи с русским комментарием, а также два с английским. Стоимость такой подписки составляет $4,99 в месяц.

Директор российской Премьер-Лиги по маркетингу Евгений Савин поделился мнением об этом:

Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов также прокомментировал эту сделку:

На настоящий момент РПЛ изучает перспективу запуска собственного или партнёрского ОТТ-сервиса для международной аудитории, и в этом контексте соглашение с Google – очень важный этап в осуществлении наших планов с точки зрения понимания предпочтений аудитории, ее чувствительности к цене и уровня конверсии. 

Руководитель Digital-проектов РПЛ Леонид Шлыков тоже высказался о партнерстве с Google:

Весь прошлый год мы наблюдали растущий интерес к матчам РПЛ на YouTube. Собирали отзывы пользователей, анализировали данные. В этом году мы хотим сделать шаг вперед, улучшив качество продукта

В прошлом году президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что контракт между лигой и «Матч ТВ» может быть пересмотрен

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Шамиль8393
вчера в 23:50
болельщикам надо платить по 5$ в месяц, чтобы мы смотрели на этот футбол в РПЛ
Шамиль,никто не отвечает нацистам тут кроме меня,как вы так можете спокойно реагировать на оскорбления народа,не понимаю.
Шамиль8393
Шамиль8393
02 марта в 18:09, ред.
болельщикам надо платить по 5$ в месяц, чтобы мы смотрели на этот футбол в РПЛ
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 17:13
Они за это деньги хотят?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 марта в 16:16
Тут бесплатно смотреть нет желания, а они решили еще платную подписку сделать, ну если только пиво в комплекте и стопку водки
berda2003
berda2003
02 марта в 16:15
всё мало, всё никак не нажрутся...
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг
02 марта в 16:01
Я положил пиписку на рпл
cska minus
cska minus
02 марта в 15:51
В подписку пиво будет входить?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
02 марта в 15:37
Я бесплатно не смотрю Рфпл какая платная подписка?вахахахахаха
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
02 марта в 15:37
Люди и за бесплатно не смотрят на этот дворовый чемпионат с дворовыми командами зенит
ermak6848
ermak6848
02 марта в 15:35
дойка денег
Happyboy Barca
Happyboy Barca
02 марта в 15:35
хм,
Grabovsky
Grabovsky
02 марта в 15:35
Лучше пойти во дворе посмотреть как парни катают. Чем рпл смотреть перекати поле
LOpp
LOpp
02 марта в 15:30
Стоимость такой подписки составляет $4,99 в месяц.


платить 5 баксов, чтобы посмотреть на деревяшку Дзюбу, Вилкова со свистком, вопли Черданцева, Чалов выпрашивающего пенальти, облизывание комментаторами Зенита.....


нет, спасибо!
Wolverhampton
Wolverhampton
02 марта в 15:25
Я нашу рпл и без платно не смотрю!😊😃
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