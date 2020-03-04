«Локомотив» объявил о сотрудничестве с новой компанией

Московский «Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и AB InBev Efes (производитель бренда BUD Alcohol Free).
В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории стадиона «РЖД Арена» различные активационные кампании.
Ранее стало известно, что у «Спартака» появится новый спонсор из Китая.
Говорят, в рамках партнерства "Мираторг" будет на территории "Открытия Арены" проводить активационные компании. Около гостевых трибун будут развернуты торговые точки со слоганом "Теперь свинину можно жарить и дома")
Говорят, в рамках партнерства "Мираторг" будет на территории "Открытия Арены" проводить активационные компании. Около гостевых трибун будут развернуты торговые точки со слоганом "Теперь свинину можно жарить и дома")