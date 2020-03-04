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«Локомотив» объявил о сотрудничестве с новой компанией

04 марта 2020, 13:07

Московский «Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и AB InBev Efes (производитель бренда BUD Alcohol Free).

В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории стадиона «РЖД Арена» различные активационные кампании.

Ранее стало известно, что у «Спартака» появится новый спонсор из Китая.

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sir_Alex
sir_Alex
04 марта в 14:49
Молодцы какие 😉
VIPded
VIPded
04 марта в 14:42
Вагоны-рестораны лучше бы привлекли на стадион!)))
Columb
Columb
04 марта в 14:10
Свиными отбивными будут подчивать на всех матчах чемпионата.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 14:08
"Спартак" еще и с "Мираторгом" на днях заключит контракт.

Говорят, в рамках партнерства "Мираторг" будет на территории "Открытия Арены" проводить активационные компании. Около гостевых трибун будут развернуты торговые точки со слоганом "Теперь свинину можно жарить и дома")
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 13:37
Нашли всё же кого на деньги развести.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил makkie
04 марта в 13:22
Амбассадором фаст-фудного бренда можно Облякова сделать - даже откармливать не придётся :)
Давай лучше Аджикию сделаем и хачапури будем продаваь на открывашке.
makkie
makkie
04 марта в 13:12
Амбассадором фаст-фудного бренда можно Облякова сделать - даже откармливать не придётся :)
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