«Локомотив» объявил о сотрудничестве с новой компанией

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04 марта 2020, 13:07

Московский «Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и AB InBev Efes (производитель бренда BUD Alcohol Free).

В рамках партнерства PepsiCo будет проводить на территории стадиона « РЖД Арена» различные активационные кампании.

Ранее стало известно, что у «Спартака» появится новый спонсор из Китая.