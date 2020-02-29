Крупная торговая сеть стала партнером «Зенита»

«Зенит» заключил партнерское соглашение с торговой сетью бытовой техники - «Эльдорадо». Контракт подписан до 2021 года.
Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев поделился мнением об этой сделке:
Очень рады сотрудничеству с новыми рекламодателями, особенно если они работают в динамично развивающийся сфере. Хорошо известно, что Эльдорадо — мифическая страна, которая была богата золотом. «Зенит» тоже богат золотом. У нас пять чемпионских титулов в России и один — в СССР. Уверен, вместе у нас будет еще больше золота. У нас много планов по проведению совместных мероприятий на стадионе и в магазинах.
Ранее ЦСКА начал сотрудничество с производителем продуктов питания и напитков.