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Крупная торговая сеть стала партнером «Зенита»

сегодня, 18:13

«Зенит» заключил партнерское соглашение с торговой сетью бытовой техники - «Эльдорадо». Контракт подписан до 2021 года.

Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев поделился мнением об этой сделке:

Очень рады сотрудничеству с новыми рекламодателями, особенно если они работают в динамично развивающийся сфере. Хорошо известно, что Эльдорадо — мифическая страна, которая была богата золотом. «Зенит» тоже богат золотом. У нас пять чемпионских титулов в России и один — в СССР. Уверен, вместе у нас будет еще больше золота. У нас много планов по проведению совместных мероприятий на стадионе и в магазинах.

Ранее ЦСКА начал сотрудничество с производителем продуктов питания и напитков.

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Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:26
5 чемпионских титулов за 30 лет...Молодцы, догнали пражскую Славию...Еще 8 титулов до Копенгагена.
Digger88
Digger88 ответил RamonCSKA
сегодня в 18:40
у нас 3 из 4 магазинов закрылись и на их месте м видео
Так то их М-Видео и купила в 2018 году.
Бинго Младший
Бинго Младший ответил RamonCSKA
сегодня в 18:40
у нас 3 из 4 магазинов закрылись и на их месте м видео
эльдорадо и мвидео это одна компания давно только бренды остались разные
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:36
Как-будто у Зенита мало партнёров.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил КЭТиК
сегодня в 18:27
у нас 3 из 4 магазинов закрылись и на их месте м видео
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:19
а вобще медведев не парится говорит зенит тоже богат золотом только перед важными матчами становится немного беднее а егоров богаче!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:19
Эльдорадо разорится.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:19
эльдорадо мифическая страна как и зенит мифический клуб
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