«Локомотив» потратит около 19 млн рублей на игровую форму

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вчера, 18:11

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что на сайте госзакупок появился контракт поставки формы для клуба на 19 млн рублей.

Это плановая закупка на нужды наших команд до конца сезона. Всё происходит в рамках заключённых ещё в июле 2018 года договорённостей с Under Armour, согласно которым мы покупаем экипировку. Подобная процедура проводилась на протяжении всего действия контракта.

Недавно сообщалось, что в ближайшее время «Локомотив» сменит технического спонсора.