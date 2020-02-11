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«Локомотив» потратит около 19 млн рублей на игровую форму

вчера, 18:11

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что на сайте госзакупок появился контракт поставки формы для клуба на 19 млн рублей.

Это плановая закупка на нужды наших команд до конца сезона. Всё происходит в рамках заключённых ещё в июле 2018 года договорённостей с Under Armour, согласно которым мы покупаем экипировку. Подобная процедура проводилась на протяжении всего действия контракта.

Недавно сообщалось, что в ближайшее время «Локомотив» сменит технического спонсора. 

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Авербуx
Авербуx
сегодня в 02:06
а на Зенит гонят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:37
Наши клубы могут похвалиться всем....формой...автобусом...крутыми спонсорами...
Всем ...кроме классной игры в футбол....
Ибо для кого то осваивание средств важней игровой составляющей...
Gensmo
Gensmo
сегодня в 00:59
Разве это футбол?
Армейская душа
Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Чем заманивает гинер фантиков конюшни?
Овёс - как же иначе!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:42
Деньги немалые.
ZedZipper
ZedZipper ответил Caniggia
вчера в 23:07
А не круто ли на тряпки то? Выдать баранам 2 комплекта формы на весь сезон и заставлять ещё стирать после матчей, как в СССР было!
И живут пусть в бараках, вот ведь буржуи-то!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Армейская душа
вчера в 22:47
Чем заманивает гинер фантиков конюшни?
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:47
Им по б............у. За проезд цену поднимут. Не заметно.Тихо мирно.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:28
Уж лучше про Кокорина новости
Армейская душа
Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 22:00
Без малого лимон на брата...
Это как фантиков Зенита семечками на матч затащить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:47
Без малого лимон на брата...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:31
труселя подорожали?
Tostao
Tostao
вчера в 21:14
Хотелось бы узнать: какие расходы на форму у других клубов РПЛ и сравнить, а то может оказаться, что паровозы во всём себя ограничивают! )))
VV V
VV V
вчера в 20:52
Лучше бы 3-й московский диаметр начали строить на эти государственные деньги......срам государственному Локомотиву !
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:44
Не многовато???
armeec_♞
armeec_♞ ответил Союзник противников
вчера в 20:24
Шутки-шутками,но железные дороги "вражей" Польши мне дают 30-ти процентную скидку на проезд(как "сеньору"-лицу,достигнувшему 60 лет,вне зависимости от гражданства или подданства)в поездах по территории страны,а родные РЖД-нет.Ни на пригородных,ни на междугородних.Так что твоя шутка может и не шутка...
И ты, человек за 60, не понимаешь для чего тебе дают 30%?)))
а если понимаешь, то кому ты эту дичь в 30% впарить хочешь?!
Союзник противников
Союзник противников ответил Сухины дети
вчера в 20:13
Не жалко , на отца Сухину больше уходит!
Шутки-шутками,но железные дороги "вражей" Польши мне дают 30-ти процентную скидку на проезд(как "сеньору"-лицу,достигнувшему 60 лет,вне зависимости от гражданства или подданства)в поездах по территории страны,а родные РЖД-нет.Ни на пригородных,ни на междугородних.Так что твоя шутка может и не шутка...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:09
Продали Семина за форму !
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 19:56
Не жалко , на отца Сухину больше уходит!
Lukajs
Lukajs
вчера в 19:55
Не прикрытое воровство.
Багор
Багор
вчера в 19:44
Эффективная трата средств.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:37
Ни чё себе ,шопинг ???!!!!!
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил YNWA
вчера в 19:34
Золотая?
Платиновая! Судя по цене
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Caniggia
вчера в 19:32
А не круто ли на тряпки то? Выдать баранам 2 комплекта формы на весь сезон и заставлять ещё стирать после матчей, как в СССР было!
Угу, вернуть все как было. Оттуда и вышла эта система, что на чем только не отмывают.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:25
А не круто ли на тряпки то? Выдать баранам 2 комплекта формы на весь сезон и заставлять ещё стирать после матчей, как в СССР было!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:21
Бюрократия
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:15
Значит бюджет позволяет и привязка к тарифам на проезд в поезде...
YNWA
YNWA
вчера в 19:11
Золотая?
LOpp
LOpp ответил Bordend
вчера в 19:09
10 евро
beefs
beefs
вчера в 19:01
Вот это да....
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