«Локомотив» потратит около 19 млн рублей на игровую форму

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что на сайте госзакупок появился контракт поставки формы для клуба на 19 млн рублей.
Это плановая закупка на нужды наших команд до конца сезона. Всё происходит в рамках заключённых ещё в июле 2018 года договорённостей с Under Armour, согласно которым мы покупаем экипировку. Подобная процедура проводилась на протяжении всего действия контракта.
Недавно сообщалось, что в ближайшее время «Локомотив» сменит технического спонсора.
Всем ...кроме классной игры в футбол....
Ибо для кого то осваивание средств важней игровой составляющей...
Всем ...кроме классной игры в футбол....
Ибо для кого то осваивание средств важней игровой составляющей...
а если понимаешь, то кому ты эту дичь в 30% впарить хочешь?!
а если понимаешь, то кому ты эту дичь в 30% впарить хочешь?!