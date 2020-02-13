«Барселона» подписала спонсорский контракт с блокчейн-платформой

«Барселона» стала партнером блокчейн-платформы Chiliz и сайта socios.com.
Болельщики каталонского клуба смогут использовать цифровые токены Barça Fan Tokens для голосований и других интерактивов. Стартовая цена за каждый токен составит 2 евро, а всего их будет подготовлено 40 миллионов.
Фанаты «сине-гранатовых» смогут стать обладателями цифровой валюты Chiliz $CHZ, которая котируется на крупнейших биржах криптовалют.
Ранее стало известно влияние «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.
У них денег больше всех и так.
Зачем это всё????
Лучше бы Трансферами правильно занялись.
Народ, я предполагаю, что все эти не внятные трансферы, это чиста отмывка бабла, не более.
У них денег больше всех и так.
Зачем это всё????
Лучше бы Трансферами правильно занялись.
Народ, я предполагаю, что все эти не внятные трансферы, это чиста отмывка бабла, не более.
Gnom Osasuna Tokens не за горами, Месси долго думать не будет.
Gnom Osasuna Tokens не за горами, Месси долго думать не будет.