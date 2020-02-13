«Барселона» подписала спонсорский контракт с блокчейн-платформой

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сегодня, 17:20

«Барселона» стала партнером блокчейн-платформы Chiliz и сайта socios.com.

Болельщики каталонского клуба смогут использовать цифровые токены Barça Fan Tokens для голосований и других интерактивов. Стартовая цена за каждый токен составит 2 евро, а всего их будет подготовлено 40 миллионов.

Фанаты «сине-гранатовых» смогут стать обладателями цифровой валюты Chiliz $CHZ, которая котируется на крупнейших биржах криптовалют.

Ранее стало известно влияние «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.