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«Барселона» подписала спонсорский контракт с блокчейн-платформой

сегодня, 17:20

«Барселона» стала партнером блокчейн-платформы Chiliz и сайта socios.com.

Болельщики каталонского клуба смогут использовать цифровые токены Barça Fan Tokens для голосований и других интерактивов. Стартовая цена за каждый токен составит 2 евро, а всего их будет подготовлено 40 миллионов.

Фанаты «сине-гранатовых» смогут стать обладателями цифровой валюты Chiliz $CHZ, которая котируется на крупнейших биржах криптовалют.

Ранее стало известно влияние «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.

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neomessi
neomessi ответил The Method Man
сегодня в 19:36
Так и есть.
The Method Man
The Method Man
сегодня в 17:55
У Барселоны лучшая в мире прибыль,
У них денег больше всех и так.
Зачем это всё????

Лучше бы Трансферами правильно занялись.

Народ, я предполагаю, что все эти не внятные трансферы, это чиста отмывка бабла, не более.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:24
Месси в шоке, он только деньги через оффшоры гонял, а руководство фанатов уже на криптовалюту разводит.

Gnom Osasuna Tokens не за горами, Месси долго думать не будет.
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