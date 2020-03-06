Сульшер: «На мой взгляд, Руни иногда передерживает мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Дерби Каунти» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии, отдельно высказавшись о выступлении форварда «баранов» и легенды МЮ .

Когда вы выигрываете со счётом 3:0, у вас должно быть ощущение комфортной победы, но в сегодняшней игре было пару пугающих моментов. Поначалу мне не казалось, что мы играем хорошо, но когда забиваешь два гола так, как это сделали мы, это приносит удовлетворение.

Шоу чувствует себя всё лучше и лучше, он в хорошей форме и удачно действует как слева на фланге, так и левым центральным защитником. После травм он много трудился и заслужил сегодняшний успех.

Что касается Игало, когда приходят новые нападающие, вы хотите, чтобы они были довольны и уверены в себе. У нас всё ещё есть травмированные игроки, и это здорово, что мы можем положиться на Одиона. Это форвард иного типа, забивающий хорошие голы. Немногие смогли бы забить так, как это сделал он в моменте с первым голом. У нас хороший подбор игроков.