Игало: «Пока все в МЮ верят в меня, надо продолжать делать то, что я делаю»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после победы над «Дерби Каунти» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии, в котором ему удалось оформить дубль.

Я очень рад. Хочу поздравить команду с нелёгкой победой.

Пока мои одноклубники, тренер и болельщики верят в меня, мне остаётся лишь продолжать делать то, что я делаю. И мне всё равно, что говорят другие.

У меня был шанс забить ещё один гол, но не получилось. Однако самое главное – это наша победа. Мы хотим продолжать в том же духе и убедиться, что мы отлично проведём остаток сезона.