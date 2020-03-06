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Игало: «Пока все в МЮ верят в меня, надо продолжать делать то, что я делаю»

вчера, 02:57
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало дал комментарий после победы над «Дерби Каунти» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии, в котором ему удалось оформить дубль.

Я очень рад. Хочу поздравить команду с нелёгкой победой.

Пока мои одноклубники, тренер и болельщики верят в меня, мне остаётся лишь продолжать делать то, что я делаю. И мне всё равно, что говорят другие.

У меня был шанс забить ещё один гол, но не получилось. Однако самое главное – это наша победа. Мы хотим продолжать в том же духе и убедиться, что мы отлично проведём остаток сезона.

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galem72
galem72
вчера в 09:40
Всяко лучше Марса.
ДСА
ДСА
вчера в 07:37
Хоть есть в кого верить.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 06:43
Чтож, удачи, не останавливаться на этом, продолжай развиваться и забивать
Pональдиньо
Pональдиньо ответил Али Самаркандский
вчера в 04:38
Хорошо игра смотрелась. Хорошо играл.
Игало посмотрел в зеркало на своё ...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 03:17
Хорошо игра смотрелась. Хорошо играл.
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